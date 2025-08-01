Контракт вошел в ремиссию

Кассация отказала управлению капстроительства (УКС) Волгоградской области в признании решения об отказе от контракта стоимостью 509 млн руб. законным. Спор касался строительства радиологического корпуса на территории областного онкодиспансера. Здание было введено в эксплуатацию ещё в сентябре 2023 года. Но в апреле 2024 года УКС расторг контракт с подрядчиком «СМУ-Донаэродорстрой» в одностороннем порядке. В суде чиновники утверждали, что подрядчик допустил существенные нарушения условий договора, однако значимых доказательств своим словам они не привели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Радиологический корпус в Волгоградской онкологической больнице начали строить в 2021 году

Фото: Администрация Волгоградской области Радиологический корпус в Волгоградской онкологической больнице начали строить в 2021 году

Фото: Администрация Волгоградской области

Строившая в Волгограде радиологический корпус компания «СМУ-Донаэродорстрой» добилась отмены расторжения контракта стоимостью более 509 млн руб. с управлением капитального строительства (УКС) региона. Такое решение вынес Арбитражный кассационный суд 28 июля.

В феврале 2021 года УКС Волгоградской области объявило аукцион с начальной максимальной ценой 393,6 млн руб. на строительство радиологического корпуса для лучевой терапии на территории областного онкологического диспансера по ул. Землячки, 78 в Дзержинском районе. На участие в закупке была подана только одна заявка. АО «СМУ-Донаэродорстрой» предложило за контракт 391,6 млн руб. В итоге в апреле с компанией подписали контракт, который она обязалась исполнить до конца июня 2022 года.

Согласно проектной документации, в корпусе два этажа и подвал. Общая площадь здания составляет 2,3 тыс. кв. м; в нём расположился дневной стационар. Изначально было запланировано разместить в нем 10 коек, потом их количество увеличили до 35. В смену радиологический корпус принимает 80 человек.

Подрядчик трижды нарушал условия контракта — срывал сроки работ, указано на портале «ЕИС Закупки». Начиная с июня 2021 года, УКС начисляло «СМУ-Донаэродорстрой» штрафы на общую сумму 8,7 млн руб. К июню 2022 года компания не смогла сдать радиологический корпус в эксплуатацию. В октябре того же года заказчик и застройщик решили продлить контракт до февраля 2023 года; вместе с этим увеличилась и стоимость работ — до 509 млн руб.

АО «СМУ-Донаэродорстрой» зарегистрировано в ноябре 2003 года в Ростове-на-Дону. Компания занималась строительством жилых и нежилых зданий. С ноября 2023 года врио гендиректора являлся Владимир Кнышов. За 2023 год выручка компании составила 504 млн руб., а чистая прибыль — 1 млн руб. Стоимость активов — 36 млн руб. В октябре 2023 года фирма была ликвидирована в связи с присоединением к московскому АО «Донаэродорстрой», которое специализируется на строительстве дорог и автомагистралей.

За три месяца до ликвидации «СМУ-Донаэродорстрой» подало иск в Арбитражный суд Волгоградской области. Причиной тому стало одностороннее расторжение контракта УКС в апреле 2023 года, с чем компания не согласилась. Как пояснил заказчик в суде, такое решение было принято в связи с невыполненными подрядчиком работами на сумму 25,5 млн руб., в том числе не были проведены пусконаладочные работы и сорваны сроки строительства. По информации «ЕИС Закупки», от первоначальной цены контракта — 509 млн руб. — «СМУ-Донаэродорстрой» получило 483,5 млн руб. Фирма же утверждала, что работы были выполнены в полном объеме, включая пусконаладочные работы, а объект был введен в эксплуатацию в сентябре 2023 года.

С 16 по 28 октября 2023 года в новом радиологическом корпусе было проведено около 350 процедур лучевой терапии, сообщала администрация Волгоградской области.

Представители УКС настаивали, что подрядчик не представил надлежаще оформленные отчеты по пусконаладочным работам и не устранил замечания, поэтому контракт и был расторгнут в одностороннем порядке. В итоге в декабре 2023 года суд отказал «СМУ-Донаэродорстрой» в признании решения чиновников незаконным, согласившись с доводами ответчика. Суд отметил, что организация не доказала выполнение всех условий контракта, включая оформление документации по пусконаладочным работам.

В феврале 2024 года «СМУ-Донаэродорстрой» (уже в процессе ликвидации/через правопреемника) подало апелляционную жалобу, указав, что работы были выполнены, а объект принят заказчиком и введен в эксплуатацию. В ходе разбирательства выяснилось, что акт приемки оборудования от апреля 2023 года подтверждает проведение пусконаладочных работ, а разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано в июне 2023 года. Кроме того, комиссия УФАС по Волгоградской области отказалась включать подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков, признав, что работы выполнены. В результате решение первой инстанции оспорить удалось: 13 марта Двенадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение, заключив, что построенный радиологический корпус соответствует проектной документации, а непредставление некоторых отчетов не является основанием для одностороннего расторжения контракта.

Новое постановление не устроило управление капстроительства, представители которого попытались обжаловать его в кассации. Ответчик настаивал на законности своего решения, но существенных аргументов своей позиции не привел. 28 июля кассация подтвердила определение апелляционной инстанции. Суд посчитал, что заказчик не доказал, что недостатки документации делают объект непригодным для использования. Таким образом, после трех инстанций спор завершился в пользу «СМУ-Донаэродорстрой».

Юрист компании Legal Principles Ольга Седова считает, что объект был введен в эксплуатацию и признан соответствующим проектной документации, что исключает возможность нарушения сроков. УКС не предоставил конкретных данных о невыполненных работах, ссылаясь лишь на технические ошибки в отчетах подрядчика, подчеркнула она. Такого же мнения придерживается младший партнер «Ляпунов, Терехин и партнеры», руководитель отдела строительства и договорного, налогового сопровождения подрядной деятельности Кристина Вострикова: «Суды справедливо указали, что, если объект построен, принят, введен в эксплуатацию и используется, отказ от исполнения контракта по формальным причинам не может быть признан обоснованным. Стоит учитывать, что по п. 2 ст. 715 ГК РФ заказчик вправе отказаться от договора, если работы выполняются настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным. Соответственно, при выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписании заключения о соответствии объекта требованиям проектной документации заказчик не мог отказаться от договора, поскольку с даты наступления указанных событий контракт считается исполненным».

Что касается шансов УКС в Верховном суде, юристы видят их ничтожными. «Подача УКС кассационной жалобы в ВС РФ малоперспективна, так как ВС РФ обычно не пересматривает установленные нижестоящими судами факты без грубых нарушений закона»,— пояснила госпожа Седова.

Нина Шевченко