«Гражданская инициатива» выдвинула журналиста в губернаторы Свердловской области

Реготделение партии «Гражданская инициатива» (ГИ) выдвинула на досрочные выборы губернатора Свердловской области главного редактора информагентства «Контроль» Динамудина Садихова. Его кандидатуру единогласно поддержали все 15 членов организации, присутствующие на заседании. Всего в состав свердловского отделения партии входят 21 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Господин Садихов подчеркнул, что в случае прихода к власти намерен снизить тарифы ЖКХ, увеличить объем средств на кредиты предпринимателям и решить экологические проблемы в области. «Планирую масштабировать свою работу на уровне Свердловской области. В роли журналиста я могу помочь только единицам, а если я стану губернатором, смогу помочь в разы большему числу людей»,— добавил он.

В разговоре с «Ъ-Урал» Динамудин Садихов отметил, что планирует объехать все свердловские муниципалитеты для сбора подписей депутатов, обязательных для регистрации на выборах. «Запишусь ко всем депутатам на личные приемы, поеду на "Победе". Познакомлюсь со всеми депутатами, подготовил предложения по каждому округу, выступлю с предложениями по проблемным вопросам»,— пояснил журналист.

Господин Садихов заверил, что решение Верховного суда РФ о ликвидации ГИ 17 июня не повлияет на его участие в выборах. «У нас есть месяц на обжалование решения, определено время в Конституционном суде, а там и сентябрь пройдет, когда все дело будет рассмотрено»,— пояснил он.

Верховный суд РФ 17 июня удовлетворил иск Министерства юстиции о ликвидации ГИ. По подсчетам истца, организация не выполнила норму закона, обязывающую партию в течение семи лет поучаствовать в определенном числе избирательных кампаний. В 2024-ом кандидат в президенты от ГИ был Борис Надеждин, который перевыполнил план в Свердловской области по сбору подписей в поддержку своего выдвижения. В регистрации кандидатом ему тогда было отказано: из проверенных 60 тыс. автографов 9 тыс. (15%) были признаны избиркомом недействительными.

Член избирательной комиссии Свердловской области Алексей Галяутдинов, присутствий на партконференции по выдвижению Динамудина Садихова, не зафиксировал процедурных замечаний. «Грубых нарушений не выявили, были попытки отойти от процедуры, но мы на это обратили внимание и в моменте устранили»,— рассказал он «Ъ-Урал». Господин Галяутдинов отметил, что в случае вступления в силу решения Верховного суда РФ о ликвидации ГИ «все проведенные мероприятия будут аннулированы».

Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с использованием системы дистанционного электронного голосования. На подготовку к выборам и на информирование более 3,3 млн избирателей из бюджета региона планируется направить около 600 млн руб.

Должность губернатора стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит бывший губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В качестве кандидатов на должность главы региона уже выдвинули господина Паслера («Единая Россия») и депутата заксобрания Ранта Краева («Новые люди»). В субботу, 21 июня, остальные парламентские партии планируют утвердить претендентами на пост губернатора вице-спикера заксобрания Александра Ивачева (КПРФ) и депутата Госдумы РФ Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»). Намерены выдвинуть своего представителя и в ЛДПР, однако в партии не называют фамилию вероятного кандидата.

Василий Алексеев