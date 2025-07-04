На перевыборы мэра Березовского заявились пять кандидатов

Пять человек направили документы для участия в повторном конкурсе по отбору претендентов на должность главы Березовского (город-спутник Екатеринбурга), рассказал «Ъ-Урал» управляющий Южным управленческим округом Свердловской области Владимир Шауракс. «Первый этап конкурса проведем 11 июля, на нем мы проверим те документы, которые предоставили заявители. В этот же день определим кандидатов и примем решение о дате проведения второго этапа, на котором рассмотрит программы развития муниципалитета от претендентов»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Действующий мэр Евгений Писцов, который подал документы для участия в конкурсе, будет избран градоначальником на заседании думы, рассказал «Ъ-Урал» источник в правительстве Свердловской области. По его словам, областные власти договорились с местными депутатами и экс-главой муниципалитета Вячеславом Брозовским (сейчас.— депутат заксобрания Свердловской области и генеральный директор группы компаний Brozex), что «решения "Единой России" будут выполнены и Евгений Писцов будет избран». Собеседник добавил, что в 2026 году господин Писцов может перейти «на повышение» в правительство или в заксобрание региона.

Первый конкурс на пост мэра Березовского был объявлен в августе 2024 года и завершился в январе 2025 года, всего на него заявились десять человек. Победителями отбора стали Евгений Писцов, который возглавляет муниципалитет с 2011 года, и начальник отдела инвестиционного развития мэрии, жена личного водителя градоначальника Юлия Маслакова. Ожидалось, что госпожа Маслакова выступит в роли «технического» кандидата, но из-за конфликта господина Писцова с депутатским корпусом в ее поддержку неожиданно выступили 17 из 23 парламентариев. На собственную инаугурацию Юлия Маслакова не явилась, руководить Березовским в должности мэра продолжил Евгений Писцов.

Отмечалось, что на решение думы Березовского мог повлиять Вячеслав Брозовский, который, по словам источника «Ъ-Урал», контролирует большинство депутатов местной думы. Собеседник отмечал, что руководство региона вело с парламентарием консультации по избранию главы. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Брозовский соответствующую информацию опроверг. По его словам, он обсуждал голосование депутатов с Евгением Писцовым, однако мэр, по его словам, не стал прислушиваться к советам, как получить поддержку думы.

В феврале госпожа Маслакова обратилась в суд с иском к думе Березовского, чтобы обжаловать решение о своем избрании. В марте суд удовлетворил ее иск и признал решение депутатов недействительным.

Спустя три месяца после срыва выборов главы дума Березовского объявила новый конкур по отбору кандидатов.

Василий Алексеев