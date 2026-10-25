Перестраху натерпелись

Как уточняет один из собеседников “Ъ”, превышение порога объема убытков (резервов заявленных убытков и произведенных выплат страхового возмещения) в 200 млрд руб. «в отношении перестрахования рисков терроризма и диверсий и рисков БПЛА» по событиям после 1 октября 2026 года ведет к росту тарифа до 50% от максимального агрегатного лимита (в настоящее время 1%) и снижению любых лимитов ответственности перестраховщика в пять раз. При этом об изменении условий РНПК будет уведомлять страховщиков заранее. Если страховщик согласен с такими условиями, он подписывает дополнительное соглашение, если нет — перестраховщик имеет право отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления контрагенту письменного уведомления, отмечает другой собеседник “Ъ”. Такие изменения будут распространяться на все основные договоры страхования, в отношении которых уже действует перестрахование, а также на основные договоры страхования, заключаемые после даты вступления изменений в силу, отмечают собеседники “Ъ”. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.