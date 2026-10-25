Перестраху натерпелись
РНПК может обновить условия перестрахования рисков терроризма и диверсий
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) рассматривает введение границы объема убытков по рискам терроризма и диверсий в 200 млрд руб. Если выплаты страховщика по указанным рискам превысят эту сумму, тариф для него резко вырастет, а перестраховочное покрытие сократится в пять раз. По мнению экспертов, это может быть связано с желанием РНПК, которая сейчас перестраховывает фактически все риски от атак БПЛА, сохранить финустойчивость без дополнительных денежных вливаний со стороны материнской структуры — Банка России. Вместе с тем это должно заставить участников рынка развивать собственное перестрахование.
РНПК (на 100% принадлежит ЦБ) обсуждает с участниками рынка введение нового правила по перестрахованию рисков терроризма и диверсий (ТиД), рассказали несколько источников “Ъ” в страховых компаниях. Речь идет о введении оговорки в облигаторные (в отношении группы объектов на общих условиях) договоры, согласно которой условия перестрахования могут ужесточиться в случае реализации значительных убытков.
Как уточняет один из собеседников “Ъ”, превышение порога объема убытков (резервов заявленных убытков и произведенных выплат страхового возмещения) в 200 млрд руб. «в отношении перестрахования рисков терроризма и диверсий и рисков БПЛА» по событиям после 1 октября 2026 года ведет к росту тарифа до 50% от максимального агрегатного лимита (в настоящее время 1%) и снижению любых лимитов ответственности перестраховщика в пять раз. При этом об изменении условий РНПК будет уведомлять страховщиков заранее. Если страховщик согласен с такими условиями, он подписывает дополнительное соглашение, если нет — перестраховщик имеет право отказаться от договора в одностороннем внесудебном порядке путем направления контрагенту письменного уведомления, отмечает другой собеседник “Ъ”. Такие изменения будут распространяться на все основные договоры страхования, в отношении которых уже действует перестрахование, а также на основные договоры страхования, заключаемые после даты вступления изменений в силу, отмечают собеседники “Ъ”. В РНПК не ответили на запрос “Ъ”.
С 1 августа РНПК внедрила новую концепцию перестрахования рисков ТиД, а также воздействия БПЛА (см. “Ъ” от 11 августа). Текст договора для всех страховщиков универсальный, при этом он предусматривает деление всех объектов на сегменты с формированием для них коробочных продуктов с выделением единых условий. Для большей части отраслей базовый лимит ограничивается 10 млрд руб., а тариф составляет 1% от страховой суммы. Франшизы и собственное удержание страховых компаний могут достигать 250 млн руб. Объем выплат по договорам входящего перестрахования РНПК в первом полугодии 2026 года составил почти 38 млрд руб.
В минувшем месяце ЦБ объявил о докапитализации РНПК на 165 млрд руб. (на тот момент оплаченный уставный капитал составлял 21,3 млрд руб.). Председатель Банка России Эльвира Набиуллина пояснила, что сейчас «эта компания фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий и при этом продолжает оказывать услуги для ключевых отраслей на льготных условиях». Тогда же глава ЦБ отметила, что с «учетом всех процедур» капитал компании будет увеличен в сентябре, однако ни регулятор, ни РНПК не информировали об этом. При этом в середине месяца перестраховщик обновил условия, введя агрегированные лимиты по группе компаний, установив регрессивную шкалу лимитов.
Предлагаемый порог в 200 млрд руб. связан с расчетами РНПК уровня, «позволяющего компании сохранить прежнюю финансовую устойчивость без дополнительного привлечения капитала», полагает заместитель гендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн. Вместе с тем, по словам управляющего директора по корпоративному страхованию страхового брокера «Реал» Максима Васильева, последовательно вводимые РНПК условия «ограничивают круг страховщиков, способных предлагать пакетное покрытие ТиД».
По оценке финансового эксперта Андрея Бархоты, совокупная ответственность РНПК по перестрахованию рисков терроризма и диверсий на данный момент составляет 18–25 трлн руб.
У страховщиков очередное обновление условий перестрахования актуальных рисков вызвало вопросы. Указанный в оговорке порог объема убытков относится ко всему портфелю РНПК, в связи с чем «увеличение не может являться изменением степени риска в рамках отдельного договора с конкретным перестрахователем», считает один из собеседников “Ъ”. Как считает старший вице-президент группы «АльфаСтрахование» Алексей Артамонов, крайне важно, чтобы оговорка была закреплена в договорах перестрахования и прямого страхования «в виде, не влекущем никаких разночтений и отрицательной судебной практики».
В целом очередное изменение правил должно простимулировать развитие рыночного перестрахования. Однако при перестраховании друг у друга «компании могут столкнуться с накоплением одних и тех же рисков на балансе нескольких участников рынка, и в случае крупного системного убытка это создает угрозу одновременного ухудшения финансового положения сразу нескольких страховщиков», указывает директор по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрей Тверской. Поэтому, по его словам, для развития взаимного перестрахования необходимы увеличение капитала отдельных компаний и прозрачные правила оценки перестраховочной защиты.