Музыкант не справился с оружием

Миша Маваши родился 29 января 1985 года в Кустанае (современный Костанай, Казахстан). По образованию юрист. Творческую карьеру начал в 2009 году. В 2016-м брал перерыв в карьере из-за наркотической зависимости. В текстах поднимал темы ЗОЖ, спорта, личной ответственности и общественных проблем. Всего за карьеру выпустил пять сольных альбомов. Последний, «Питбуль», вышел в 2017 году. В 2018 году Михаил Ниц основал музыкальный коллектив «МАВАШИ group», в котором выступил фронтменом и автором текстов. Группа исполняла альтернативный рэп и рок. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, последний — в 2022 году.