Музыкант не справился с оружием
В Воронеже погиб Миша Маваши
В Воронеже погиб общественный деятель и известный в свое время рэпер Михаил Ниц (Миша Маваши). По предварительным данным, произошел несчастный случай: музыкант чистил дома оружие, когда произошел выстрел. Следственный комитет России проводит проверку.
Следственные органы воронежского областного управления Следственного комитета России проводят проверку обстоятельств гибели 41-летнего Михаила Ница. ЧП произошло дома у артиста в Воронеже. Его жена из соседней комнаты услышала выстрел. Увидев лежащего мужа, голова которого была в крови, она вызвала скорую. Музыканта доставили в клинику скорой помощи, где поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Но попытки медиков спасти пострадавшего успехом не увенчались — Миша Маваши скончался от отека мозга и большой кровопотери.
По предварительным данным, выстрел был случайным — музыкант разбирал и смазывал свое оружие. На информационных ресурсах появились сообщения, что это был травматический пистолет, однако источник “Ъ” сказал, что речь идет об охотничьем оружии. Следствие, как всегда бывает в таких случаях, проверит разные версии произошедшего, в том числе возможность самоубийства.
Миша Маваши родился 29 января 1985 года в Кустанае (современный Костанай, Казахстан). По образованию юрист. Творческую карьеру начал в 2009 году. В 2016-м брал перерыв в карьере из-за наркотической зависимости. В текстах поднимал темы ЗОЖ, спорта, личной ответственности и общественных проблем. Всего за карьеру выпустил пять сольных альбомов. Последний, «Питбуль», вышел в 2017 году. В 2018 году Михаил Ниц основал музыкальный коллектив «МАВАШИ group», в котором выступил фронтменом и автором текстов. Группа исполняла альтернативный рэп и рок. Коллектив выпустил пять студийных альбомов, последний — в 2022 году.
Миша Маваши известен и как общественный деятель. В 2022 году он основал организацию «Северный человек». Основными целями движения на сайте названы «возрождение и популяризация ценностей, традиций и культуры русских и других славянских народов; консолидация граждан на основе славянского этноса».