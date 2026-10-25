«Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл «Борнмуту» и продлил серию без побед
«Манчестер Юнайтед» со счетом 0:3 на своем поле проиграл «Борнмуту» в матче восьмого тура чемпионата Англии.
Забитыми мячами отметились Райан, Маркус Тавернье и Эванилсон. «Борнмут» благодаря второй подряд победе в лиге поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице.
«Манчестер Юнайтед» опустился на 16-е место. В восьми матчах чемпионата у него лишь одна победа. Если же учитывать все турниры, «Юнайтед» в нынешнем сезоне одержал всего две победы в дюжине встреч. С последней — над бакинским «Сабахом» в Лиге чемпионов — прошло уже полтора месяца. Безвыигрышная серия манчестерцев растянулась на восемь игр (пять поражений, три ничьи).
Ранее ряд британских медиаресурсов, в том числе Sky Sports, предположил, что в случае поражения матч против «Борнмута» окажется последним для Майкла Каррика на посту главного тренера. Перед воскресной игрой тренер обратился к болельщикам со словами: «Нам нужно показать, кто мы и чего мы стоим».