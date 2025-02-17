В Березовском не состоялась инаугурация главы Юлии Маслаковой

Глава Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, избранная депутатами городской думы в январе, не вступила в должность. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в аппарате гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, избранная депутатами городской думы в январе, не вступила в должность

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Глава Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, избранная депутатами городской думы в январе, не вступила в должность

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«На данный момент процедуры вступления в должность и принесения присяги не было. Юлия Маслакова не выходила на связь некоторое количество времени, могли быть какие-то уважительные причины»,— рассказали в аппарате гордумы. В гордуме добавили, что сейчас предстоит выяснить причину неявки госпожи Маслаковой, затем будут предприняты дальнейшие действия. Уточнить по срокам разрешения ситуации в гордуме не смогли.

Напомним, голосование депутатов думы Березовского по вопросу избрания главы муниципалитета прошло 30 января. Документы на участие в конкурсе на пост мэра подали 10 претендентов, включая председателя местной думы Алексея Горевого («Единая Россия», ЕР), но конкурсная комиссия допустила до голосования депутатов только двух кандидатов: Евгения Писцова (ЕР) и начальника отдела инвестиционного развития местной администрации, жену личного водителя градоначальника Юлию Маслакову. Сразу после открытия заседания она заявила о снятии своей кандидатуры и отказалась представлять свою программу. Несмотря на отсутствие, госпожа Маслакова получила 17 голосов, господин Писцов — всего шесть.

Тогда Юлия Маслакова подала иск к думе Березовского, поскольку, по ее мнению, депутаты нарушили избирательное законодательство. Позже к рассмотрению иска были привлечены губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Евгений Писцов и члены конкурсной комиссии. Судебное заседание назначено на четверг, 27 февраля.

Анастасия Таначева