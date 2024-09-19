Евгений Писцов попал в окружение

Десять человек подали документы для участия в конкурсе на должность главы Березовского городского округа (Свердловская область). В числе претендентов действующий мэр Евгений Писцов и председатель местной думы Алексей Горевой, считающийся креатурой депутата регионального заксобрания Вячеслава Брозовского. Большинство депутатов Березовского в разговоре с «Ъ-Урал» затруднились оценить итоги работы господина Писцова на посту градоначальника, несколько представителей думы заявили о намерении голосовать против переизбрания мэра.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Березовского Евгений Писцов руководит городом с 2011 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Глава Березовского Евгений Писцов руководит городом с 2011 года

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Березовском городском округе завершился прием документов от претендентов на пост градоначальника. Как рассказал «Ъ-Урал» управляющий Южным управленческим округом региона Владимир Шауракс, заявления на участие в конкурсе по отбору кандидатов на должность мэра подали десять человек. Согласно решению думы, комиссия объявит имена претендентов, прошедших проверку документов, после 30 сентября. Одобренные участники пройдут собеседование и проведут презентации программ развития муниципалитета, по итогам которых комиссия решит, кого допустить до голосования депутатов.

Березовский городской округ — город-спутник Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 76,8 тыс. человек, годом ранее — 76,9 тыс.

Об участии в конкурсе объявил действующий мэр Евгений Писцов («Единая Россия»; ЕР) в своем Telegram-канале. «Есть важные для березовчан проекты, которые я обязан реализовать в ближайшие пять лет»,— подчеркнул он. Господин Писцов заявил о намерении построить универсальный спортивный комплекс, городской бассейн, завершить возведение школы в микрорайоне Уют-сити, реконструировать очистные сооружения и расселить аварийные бараки.

Евгению Писцову 57 лет. Он уроженец Благовещенска (Амурская область), в 1990 году окончил Уральский политехнический институт имени Сергея Кирова, в 2004–2005 годах обучался в Уральской академии государственной службы по специальности «Национальная экономика». С 2004 года работал представителем министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области по Березовскому, в 2004 году получил должность первого вице-мэра. В 2007 году перешел на работу в ООО «Березовский инновационный парк» на должность директора. В марте 2011 года вернулся на работу в администрацию на пост заместителя главы, в декабре возглавил муниципалитет, сменив на посту Вячеслава Брозовского. В 2007–2011 годах господин Писцов был депутатом думы Березовского от «Единой России».

В числе своих достижений мэр отметил расселение 62 многоквартирных бараков, строительство школы на 1275 мест, пяти пришкольных стадионов, велодорожки длинной 5 км, лыжной трассы и замену магистральных тепловых сетей стоимостью более 800 млн руб.

«Строятся новые микрорайоны, по вводу жилья город традиционно входит в число лидеров по области»,— добавил он.

По данным источника «Ъ-Урал» в правительстве региона, документы для участия в конкурсе подал председатель думы Березовского Алексей Горевой (ЕР), которого называют креатурой депутата регионального заксобрания Вячеслава Брозовского. В разговоре с «Ъ-Урал» господин Горевой не стал подтверждать факт выдвижения и отказался рассказать о пунктах программы развития муниципалитета.

Алексею Горевому 48 лет. Он уроженец Свердловска, в 1995 году окончил Уральский политехнический колледж по специальности «обработка металлов давлением», в 2005 году — Уральскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». С 2005 года занимался предпринимательской деятельностью в Березовском, избирался депутатом думы муниципалитета V, VI и VII созывов.

В четверг о своем самовыдвижении публично заявил юрист Андрей Еланцев, который призвал лишить полномочий Евгения Писцова. «В городском округе как никогда актуальна тема борьбы с коррупцией. Евгений Писцов не способен управлять городом, а администрация бездеятельна и безразлична»,— сказал претендент и призвал допустить до голосования депутатов всех кандидатов.

Опрошенные «Ъ-Урал» депутаты думы Березовского затруднились дать оценку работе мэра за 12 лет его нахождения на посту. «Дума — орган коллективный. В связи с этим мнение думы мы узнаем только в день голосования»,— сказал депутат от ЕР Сергей Чепиков. Ряд представителей думы оценили работу господина Пицсова негативно и настроены голосовать против его переизбрания.

«Я буду голосовать за другого кандидата. Это и есть оценка деятельности Евгения Писцова»,— сказал депутат от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Евгений Бартков.

В Березовском происходит конфликт между Евгением Писцовым и экс-главой муниципалитета, депутатом заксобрания области Вячеславом Брозовским, считает политтехнолог Александр Ханин. «Бывший мэр Вячеслав Брозовский сделал главой Евгения Писцова, а тот стал самостоятельным. Это происходит всегда, даже если крупное предприятие ставит своего главу, он рано или поздно становится самостоятельным. Евгений Писцов стал принимать собственные решения, появилось отсутствие послушания»,— сказал эксперт.

Господин Ханин отметил низкие шансы господина Писцова на переизбрание.

«Губернатору Евгению Куйвашеву важно, чтобы за город отвечал крупный бизнесмен. Березовский с точки зрения управления не очень выгодный город, поэтому губернатор поддержит сторону Вячеслава Брозовского»,— пояснил политтехнолог.

Вячеслав Брозовский возглавлял Березовский с 2004 года, в 2010 году был назначен заместителем председателя правительства Свердловской области. С 2011 года занимает должность генерального директора группы компаний Brozex, с 2016 года избирается депутатом заксобрания региона от ЕР. Евгений Писцов на посту главы Березовского считался преемником господина Брозовского.

Василий Алексеев