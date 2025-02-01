Жена шофера отказалась от руля

Власти Свердловской области начали консультации о компромиссной фигуре на пост мэра Березовского (город-спутник Екатеринбурга) после проигрыша действующего градоначальника Евгения Писцова супруге собственного водителя, его подчиненной Юлии Маслаковой. Как рассказал «Ъ-Урал» источник в региональном правительстве, госпожа Маслакова отказалась от должности.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Маслакова не может работать главой города в «атмосфере конфликта»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Юлия Маслакова не может работать главой города в «атмосфере конфликта»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Юлия Маслакова, неожиданно избранная мэром Березовского 30 января, «отказалась от должности», сообщил «Ъ-Урал» источник в областном правительстве. По его словам, она пояснила, что не может работать главой города в «атмосфере конфликта».

Напомним, во второй тур конкурса на выборах главы Березовского из 10 кандидатов комиссия допустила Евгения Писцова и начальника отдела инвестиционного развития администрации, супругу личного водителя мэра Юлию Маслакову. На заседании городской думы господин Писцов получил шесть голосов депутатов, госпожа Маслакова — 17.

Мэр Березовского Евгений Писцов, которого городская дума 30 января отказалась выбирать на новый срок, остается «полноценным главой муниципального округа» до вступления новоизбранного мэра в должность. Об этом «Ъ-Урал» рассказал председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатов на пост мэра Владимир Шауракс.

Согласно уставу муниципалитета, у Юлии Маслаковой есть 15 дней для принятия присяги со дня официального объявления об ее избрании. Источник «Ъ-Урал» в думе Березовского сообщил, что местным властям не удалось связаться с новоизбранным мэром. «Пока все прибывают в шоке»,— рассказал собеседник о настроении в администрации.

Березовский муниципальный округ — город-спутник Екатеринбурга. По данным Свердловскстата, на начало 2024 года в муниципалитете проживали 76,8 тыс. человек. С декабря 2011 года администрацию города возглавлял единоросс Евгений Писцов, в октябре 2024 года у него истек третий срок полномочий. Среди причин негативного отношения думы к мэру Евгению Писцову депутаты назвали неоправданную приватизацию объектов, «нерабочий отдел» ЖКХ и сомнительные закупки администрации.

Региональные власти остались недовольны голосованием депутатов думы Березовского, поскольку «глава не был избран». «Позицию большинства думы определяет местный олигарх (занимает должность генерального директора группы компаний Brozex.— "Ъ-Урал"), депутат заксобрания и экс-мэр Вячеслав Брозовский. С ним идут консультации»,— рассказал источник «Ъ-Урал» в областном правительстве. При этом он опроверг сообщения о возможном объединении Березовского с Екатеринбургом. По его словам, дума Березовского явно не готова к такому решению, так как в этом не заинтересован Вячеслав Брозовский, который в случае объединения муниципалитетов «потеряет контроль над управлением земельными участками, строительством».

Полномочному представителю президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артему Жоге доложат о ситуации в Березовском, когда «он (господин Жога.— "Ъ-Урал") вернется с Донбасса», сообщил источник «Ъ-Урал» в полпредстве. Второй собеседник «Ъ-Урал» отметил, что внутриполитический блок полпредства отслеживает ситуацию в городе-спутнике Екатеринбурга, однако не «фиксирует» причин для вмешательства Артема Жоги.

Евгений Писцов имеет низкие шансы на переизбрание мэром Березовского без поддержки местных элит и депутатов думы, считает политолог Александр Белоусов. «Иллюзия считать, что раз мэра поддерживают областные власти, то это спасет его от перехода в политическое небытие. Никому не нужны слабые мэры, в таких случаях он всегда проигрывает»,— пояснил эксперт. Господин Белоусов подчеркнул, что в случае отставки господина Писцова местным элитам и депутатам не получится избрать «своего мэра». «Если миром не закончится, будет плохо всем. Порядок будет наводиться железной рукой, мало никому не покажется»,— добавил он.

Политтехнолог Александр Ханин отметил, что в ходе голосования депутаты Березовского от «Единой России» нарушили партийную дисциплину, что может повлечь «партийные разборки».

По итогам выборов в 2021 году партия власти получила в местной гордуме 19 мест, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — три, а КПРФ — одно. Еще два депутата избрались в качестве самовыдвиженцев.

«На конфликт мог повлиять руководитель регионального исполкома Дмитрий Жуков: депутаты должны были проголосовать нормально и поддержать согласованную кандидатуру Евгения Писцова. Они устроили конкретный демарш против собственной партии и договоренностей»,— пояснил он. Господин Жуков не стал комментировать «Ъ-Урал» итоги выборов главы Березовского.

Василий Алексеев