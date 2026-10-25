Минобрнауки сокращает списки
Валерий Фальков рассказал ректорам, какие изменения ждут их в будущую приемную кампанию
Усиление контроля за поступлением по олимпиадным льготам стало главным итогом приемной кампании в вузы в 2026 году. Именно на этом сделал акцент глава Минобрнауки Валерий Фальков, выступая на заседании совета Российского союза ректоров. Министр заявил, что ситуацию, когда все бюджетные места на направлении занимают победители олимпиад, «нельзя считать нормой», поэтому требования к ним будут ужесточены. Ректорское же сообщество попросило обратить внимание на правила приема на платное обучение и ограничить количество вузов, с которыми абитуриент может одновременно заключать договор.
В пятницу, 23 октября, в МГУ им. М. В. Ломоносова прошло очередное заседание совета Российского союза ректоров (РСР). Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал руководителям вузов об итогах приемной кампании в 2026 году.
Одной из ее особенностей стал резкий рост числа выпускников школ, которые набрали на ЕГЭ 100 баллов — их оказалось на 40,9% больше, чем в прошлом году.
Также выросло количество победителей и призеров олимпиад школьников, которых зачисляют в приоритетном порядке. По Всероссийской олимпиаде школьников таковых стало больше на 5,5%, по олимпиадам из перечня Российского совета олимпиад школьников (РСОШ) — на 4,3%.
Из-за этого в некоторых вузах на ряде направлений не хватило бюджетных мест для выпускников с высокими результатами ЕГЭ, которые в прошлые годы могли бы поступить без проблем.
Министр отметил, что вузы могут самостоятельно отрегулировать количество олимпиад, дающих право поступать к ним без экзаменов или с дополнительными льготами. Так, именно ректорат определяет, какие именно олимпиады и по каким конкретно предметам учитывать при зачислении. По мнению Валерия Фалькова, при рациональном подходе и правильно составленном прогнозе университеты могут избежать подобных проблем уже сейчас. Тем не менее сложившуюся ситуацию в Минобрнауки «не могут считать нормой» и потому разрабатывают ряд ограничений в правила поступления по олимпиадам. В частности, ведомство уже обновило перечень олимпиад РСОШ, дающих льготы при поступлении,— их количество сократилось с 83 до 60. Помимо этого, в министерстве намерены учитывать результаты только учеников 10–11-х классов (сейчас 8–11-х классов) и давать возможность поступать без экзаменов только победителям олимпиад (а призерам засчитывать результат как 100 баллов по профильному ЕГЭ).
Вместе с этим господин Фальков пообещал в следующем году увеличить количество бюджетных мест на популярных у олимпиадников направлениях.
Председатель РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий, также возглавляющий и Российский совет олимпиад школьников, отметил, что в этом году серьезно ужесточились и требования к проведению университетских олимпиад. Так, заключительный этап испытаний теперь должен проходить исключительно в очном формате. А к членам оргкомитета этих олимпиад, жюри и методической и апелляционной комиссиям установлены количественные и квалификационные требования, отсутствовавшие ранее. Все это в итоге и повлияло на сокращение перечня олимпиад РСОШ в будущую приемную кампанию. Олимпиады должны оставаться серьезным инструментом для нахождения талантливых ученых и исследователей, как это было в СССР, а не становиться еще одним вариантом поступления в вуз, подчеркнул господин Садовничий.
Однако ректор Финансового университета Станислав Прокофьев предположил, что самым эффективным способом избежать проблем с наплывом олимпиадников будет не изменение правил приема, а другая логика выделения для них бюджетных мест. Он предложил выделить отдельно финансирование для поступающих таким образом и привязывать его к сертификату о победе. В таком случае бюджетное место будет отдельно отдано университету, куда придет победитель олимпиады, и не придется отнимать места у поступающих по ЕГЭ.
Также господин Прокофьев обратил внимание на необходимость пересмотра правил коммерческого набора. Он пожаловался, что сейчас у поступающих на платные места не ограничено количество вузов, с которыми они могут одновременно заключить договоры об обучении и оплатить первый семестр. В итоге часть абитуриентов подписывает их сразу с несколькими вузами и только в сентябре решает, куда именно пойдет учиться, а с остальными университетами договор расторгает и возвращает свои деньги. Ректор отметил, что это и так создавало лишнюю нагрузку на приемные комиссии вузов. Ну а после того, как платные места на ряд направлений начало распределять государство, ситуация крайне усложнилась. «Этот подписавший, но не пришедший учиться человек в итоге занял чье-то место — и кто-то, кто реально бы остался учиться, не прошел по конкурсу»,— посетовал он.
Валерий Фальков ответил, что правила распределения коммерческих мест в ведомстве «продолжат донастраивать».
Напомним, приемная кампания 2026 года стала первой, когда Минобрнауки распределило платные места по 40 направлениям. Среди них оказались специальности, по которым на рынке труда переизбыток кадров, но у абитуриентов они все равно пользуются большой популярностью. В первую очередь это юриспруденция, экономика и менеджмент. В итоге, по данным господина Фалькова, в этом году средний балл ЕГЭ на платных местах вырос (+1,5 балла), а их количество сократилось на 27,7%. В следующем году министерство намерено пересмотреть методику распределения коммерческих мест и уделить больше внимания профилю университета и востребованности выпускников вуза на рынке труда.
Также глава Минобрнауки сообщил, что перечень специальностей, на которые государство распределяет платные места, будет сокращен. Из списка уберут шесть специальностей, «приоритетных для государства», и девять специальностей, показавших в этом году «высокое качество приема» — то есть тех, где количество платных мест после введения регулирования особо не сократилось. Окончательные решения, отметил министр, еще обсуждаются и будут известны только к декабрю. До этого момента в ведомстве продолжают ждать предложений от университетов, заключил господин Фальков.