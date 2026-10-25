Минобрнауки сокращает списки

Также господин Прокофьев обратил внимание на необходимость пересмотра правил коммерческого набора. Он пожаловался, что сейчас у поступающих на платные места не ограничено количество вузов, с которыми они могут одновременно заключить договоры об обучении и оплатить первый семестр. В итоге часть абитуриентов подписывает их сразу с несколькими вузами и только в сентябре решает, куда именно пойдет учиться, а с остальными университетами договор расторгает и возвращает свои деньги. Ректор отметил, что это и так создавало лишнюю нагрузку на приемные комиссии вузов. Ну а после того, как платные места на ряд направлений начало распределять государство, ситуация крайне усложнилась. «Этот подписавший, но не пришедший учиться человек в итоге занял чье-то место — и кто-то, кто реально бы остался учиться, не прошел по конкурсу»,— посетовал он.