В Израиле начали писать свиток Торы для русскоязычных еврейских общин всего мира
В Иерусалиме в резиденции главы государства началось создание свитка Торы, который объединит общины евреев, говорящих на русском языке, по всему миру. Как подчеркнули в пресс-службе главного раввина России Берла Лазара, честь вывести первую букву священного текста была предоставлена президенту Израиля Ицхаку Герцогу. В церемонии приняли участие представители еврейской общины России, возглавляемые Берлом Лазаром.
После Иерусалима написание свитка продолжится в других странах, включая Австралию и США. В рамках мероприятия Берл Лазар провел отдельную встречу с президентом Герцогом, на которой рассказал о религиозной, образовательной и общественной жизни еврейской общины России. Особое внимание было уделено предстоящим 27 октября парламентским выборам в Израиле и важности сохранения единства народа в условиях политических разногласий.
Раввин подчеркнул, что даже самые острые споры не должны затмевать общие ценности, взаимную ответственность и осознание общей судьбы, которые связывают еврейский народ, независимо от политических убеждений. Выступая перед участниками церемонии, президент Герцог высоко оценил деятельность Берла Лазара и движения «Хабад», отметив их вклад в освящение Имени Всевышнего. Он также поздравил главного раввина с предстоящим присвоением звания почетного доктора Университета Бар-Илан.