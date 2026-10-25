В Израиле начали писать свиток Торы для русскоязычных еврейских общин всего мира

После Иерусалима написание свитка продолжится в других странах, включая Австралию и США. В рамках мероприятия Берл Лазар провел отдельную встречу с президентом Герцогом, на которой рассказал о религиозной, образовательной и общественной жизни еврейской общины России. Особое внимание было уделено предстоящим 27 октября парламентским выборам в Израиле и важности сохранения единства народа в условиях политических разногласий.