Трамп анонсировал трехсторонние переговоры по Украине в ближайшее время

21 октября Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге американского спецпосланника Стива Уиткоффа, который привез пакетное предложение по урегулированию после обсуждений с представителями Украины и ЕС. Содержание пакета, что из него одобрила российская сторона, не раскрывается.