Трамп анонсировал трехсторонние переговоры по Украине в ближайшее время
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры между Россией, Украиной и Соединенными Штатами по урегулированию украинского конфликта пройдут в ближайшее время.
Точные сроки господин Трамп не назвал. Во время брифинга в Белом доме на вопрос журналистов про трехстороннюю встречу господин Трамп ответил: «Довольно скоро будут».
Дональд Трамп добавил, что, по его мнению, и президент России Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский — они оба «хотят заключить сделку».
21 октября Владимир Путин принял в Санкт-Петербурге американского спецпосланника Стива Уиткоффа, который привез пакетное предложение по урегулированию после обсуждений с представителями Украины и ЕС. Содержание пакета, что из него одобрила российская сторона, не раскрывается.