«Европа будет продолжать бабки давать»

Схожее мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику, и действительно каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих»,— написал Гончаренко в своем Telegram-канале. «Что делать? Ложиться в могилу? Ждать, когда в Россию прилетит “черный лебедь”? Добиваться ли мира и пытаться улучшить наше положение? Мне кажется, что третий вариант»,— отметил украинский депутат.