«Европа будет продолжать бабки давать»
«Политический отец» Зеленского объяснил, почему тот не хочет мира с Россией
Опальный украинский олигарх Игорь Коломойский (состоит в запрещенном экстремистском объединении), который был главным спонсором Зеленского на президентских выборах 2019 года, обвинил действующую власть в Киеве в нежелании договариваться о мире с Россией. Интервью одного из самых влиятельных людей на Украине телеканалу ТСН продолжило заявления других членов ближайшего окружения Зеленского и депутатов Рады, утверждающих, что нынешнее руководство страны нацелено на продолжение конфликта с Россией.
Несколько новых громких заявлений о том, какой логикой руководствуется действующая украинская власть в вопросах войны и мира с Россией и отношениях с США и Западом, украинский олигарх Игорь Коломойский* сделал в интервью украинскому телеканалу ТСН прямо из зала Шевченковского районного суда Киева. С сентября 2023 года Коломойский* находится под арестом на Украине, где ему инкриминируют мошенничество и легализацию $13,5 млн с выводом средств за границу через подконтрольные бизнесмену банковские структуры.
Отвечая на заданный ему на украинском языке вопрос о том, возможны ли мирные переговоры Москвы и Киева, одетый в синий спортивный костюм украинский миллиардер сумел произнести на украинском языке лишь два словосочетания — «переговоры можлыви» и «прыпынення вогню» (прекращение огня), после чего перешел на привычный ему русский и задал встречный вопрос: «А мы знаем, чего мы хотим на мирных переговорах?»
«Переговоры — это не для ясности. Если хотите ясности, пойдите в парикмахерскую, там в зеркало смотрите — полная ясность»,— блеснул искрометным юмором крупнейшей во всей Европе еврейской общины Днепра Игорь Коломойский*, открыто тролливший журналиста украинского телеканала.
Ответы опального украинского олигарха, несмотря на его внешне игривый тон, приобрели особое значение в связи с широко обсуждаемой в последние дни идеей возобновления трехсторонних мирных переговоров на высоком уровне с участием представителей США, России и Украины, а также с возможностью подключения к переговорному процессу кого-то из европейских лидеров (среди вероятных кандидатов называют президента Финляндии Александра Стубба).
Именно усилиями Коломойского* на президентских выборах 2019 года произошло неожиданное для многих превращение вчерашнего комедийного актера Владимира Зеленского в нового украинского лидера. Сама идея сериала «Слуга народа», после которого сыгравший в нем главную роль Зеленский завоевал доверие украинцев и выдвинулся в качестве альтернативного Петру Порошенко (состоит в запрещенном экстремистском объединении) кандидата на президентских выборах, принадлежала Игорю Коломойскому*.
«К переговорам я отношусь совершенно индифферентно, зная наперед, что ничего из этого не выйдет»,— заявил Коломойский*, выразив убежденность в том, что «Европа будет продолжать бабки давать» Украине только в случае продолжения конфликта с Россией, а не примирения с ней.
При этом, как страна с разрушенной экономикой, без европейских денег Украина не выживет. «Какой реальный курс гривны сегодня к доллару? Я думаю, 150 гривен, это без паники. Минус зерно — есть, минус металлургия — есть, экспортного потенциала — дай бог на $15–20 млрд, импорт — $70 млрд, то есть сальдо внешней торговли — минус $50–60 млрд. Как будем жить?» — задался вопросом Коломойский*.
В последние месяцы курс украинской валюты продолжает стремительно падать. В начале октября доллар впервые в истории преодолел отметку в 45 гривен. При этом правительство заложило в бюджет среднегодовой курс на уровне 47,1 гривны за доллар в 2027 году. На этом фоне растут цены на бензин и дизельное топливо, которое Украина закупает за рубежом (с начала сентября цены на топливо выросли более чем на 10%).
Интервью одного из самых влиятельных людей на Украине телеканалу ТСН продолжило заявления других членов ближайшего окружения Зеленского и депутатов Верховной рады, утверждающих, что нынешнее руководство страны нацелено на продолжение конфликта с Россией.
«Если бы Зеленский действительно хотел найти реальный путь к миру, он сделал бы конкретные юридические шаги, вместо того чтобы без конца выступать на международных площадках в роли оскорбленного лидера»,— написала 23 октября на своей странице в соцсети Х бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Как считает Мендель, если бы Зеленский стремился к миру, он бы пошел на отмену своего указа от 2022 года, который запрещает переговоры с президентом Путиным, инициировал бы необходимые изменения в украинском законодательстве для проведения президентских выборов и ушел в отставку, передав полномочия председателю парламента.
При этом Киев вводит в заблуждение Запад, утверждая, что для проведения президентских выборов якобы необходимо 60-дневное перемирие. «Требование о прекращении огня остается юридическим маневром, рассчитанным в основном на западную аудиторию, которая менее знакома с деталями избирательной системы Украины»,— пояснила Мендель. По ее словам, Украина — это парламентско-президентская республика и прямого конституционного запрета на проведение президентских выборов нет. «Тем не менее для того, чтобы президентские выборы стали возможными, все равно потребуется принять ряд законодательных изменений. Парламент полностью функционирует и может голосовать по таким законопроектам прямо сейчас. Их принятие продемонстрировало бы искреннее намерение провести выборы»,— отметила бывший пресс-секретарь Зеленского.
«Украина достигла той точки, когда единственная победа, в которую стоит верить, требует принятия плохого мира, а не продолжения или эскалации ужасной войны»,— написала ранее в октябре Юлия Мендель в статье для журнала The American Conservative. По ее словам, это решение могло бы дать шанс Украине выжить как независимому государству.
Схожее мнение выразил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. «Прямо сейчас реальность такова: мы проигрываем войну; мы теряем огромное количество людей; у нас нет своих денег не просто на оплату войны, а даже на функционирование страны; мы теряем бизнес и экономику, и действительно каждый раз условия, которые мы получаем, хуже предыдущих»,— написал Гончаренко в своем Telegram-канале. «Что делать? Ложиться в могилу? Ждать, когда в Россию прилетит “черный лебедь”? Добиваться ли мира и пытаться улучшить наше положение? Мне кажется, что третий вариант»,— отметил украинский депутат.
Как считает Гончаренко, рассуждая об отношениях Украины с США, «это абсурд — ссориться с нашим главным военным союзником и могущественной страной в тот момент, когда у них проходят выборы и когда мы зависим от США с точки зрения многих компонентов, особенно на поле боя».
На фоне этих признаний Гончаренко попал в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец», который обвинил его в совершении действий, направленных на деморализацию общества и «подавление его воли к сопротивлению», а также в «срыве мобилизационных мероприятий».
Кроме того, в партии «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко*, в которую входил Гончаренко, в октябре сообщили об исключении депутата из партийных рядов из-за его позиции по мирному урегулированию с Россией.
* Состоит в запрещенном экстремистском объединении.