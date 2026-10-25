Трамп высоко оценил дизельную сделку с Россией
Президент США Дональд Трамп высоко оценил договоренности с Россией о поставках дизельного топлива.
«Они не нам дали нефть, они дали нефть миру. Это было очень хорошо», — сказал он во время общения с журналистами на военной базе Эндрюс под Вашингтоном перед вылетом в штат Мичиган.
Сделка была заключена 9 октября. Дональд Трамп тогда сообщил, что Россия поставит на американский и мировой рынки более 300 тыс. т дизеля в октябре, в ноябре — еще 500 тыс. т, а затем еще 1 млн т.