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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Мир

Маск ответил критикам портретом Берии

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети X коллаж с портретом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и фразой «Был бы человек, а статья найдется».

@elonmusk

Пост Илон Маск сделал в ответ на публикацию пользователя Кайла Тиббиттса, который в ироничной форме изобразил диалог между сторонниками левых взглядов в США и их оппонентами.
Тиббиттс написал, что критики Илона Маска требуют отправить его в тюрьму, хотя не могут назвать конкретного преступления и обещают сформулировать для него обвинение позднее. Публикуя коллаж, господин Маск написал, что эти левые критики подражают Берии.
Достоверной информации о том, что фраза «Был бы человек, а статья найдется» принадлежит Лаврентию Берии, нет. Ее приписывают также Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову, прокурору СССР Андрею Вышинскому.