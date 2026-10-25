Маск ответил критикам портретом Берии
Американский предприниматель Илон Маск опубликовал в соцсети X коллаж с портретом наркома внутренних дел СССР Лаврентия Берии и фразой «Был бы человек, а статья найдется».
Пост Илон Маск сделал в ответ на публикацию пользователя Кайла Тиббиттса, который в ироничной форме изобразил диалог между сторонниками левых взглядов в США и их оппонентами.
Тиббиттс написал, что критики Илона Маска требуют отправить его в тюрьму, хотя не могут назвать конкретного преступления и обещают сформулировать для него обвинение позднее. Публикуя коллаж, господин Маск написал, что эти левые критики подражают Берии.
Достоверной информации о том, что фраза «Был бы человек, а статья найдется» принадлежит Лаврентию Берии, нет. Ее приписывают также Иосифу Сталину, Вячеславу Молотову, прокурору СССР Андрею Вышинскому.