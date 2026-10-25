Маск ответил критикам портретом Берии

Тиббиттс написал, что критики Илона Маска требуют отправить его в тюрьму, хотя не могут назвать конкретного преступления и обещают сформулировать для него обвинение позднее. Публикуя коллаж, господин Маск написал, что эти левые критики подражают Берии.