Главные новости за выходные 28–29 июня

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о расторжении соглашения между Россией и Швецией о ядерных установках. Об этом стало известно 28 июня. Документ в том числе обязывал оперативно оповещать друг друга о ядерных авариях.

Суд Еревана 28 июня на два месяца арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви Микаэла Аджапахяна. Его обвиняют в призывах к захвату власти. Арест господина Аджапахяна произошел на фоне конфликта премьер-министра Никола Пашиняна с церковью.

Помощник президента России Юрий Ушаков 29 июня заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в любой момент. При этом место и время переговоров не утверждены. Не исключено также, что встреча может произойти без предварительной подготовки.

МИД Азербайджана 28 июня вызвал временного поверенного в делах России Петра Волоковых. Причиной названы «нападения на азербайджанцев» в Екатеринбурге. По версии министерства, были убиты два азербайджанца, еще несколько получили тяжелые телесные повреждения, девять человек арестованы. В российском МИДе пояснили, что задержания проходили в рамках расследования уголовных дел прошлых лет.

Власти Ирана 28 июня запретили допуск к ядерным объектам главе Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлю Гросси. МАГАТЭ также запрещено устанавливать камеры наблюдения на иранских объектах. Решение связано с утечкой конфиденциальных данных, пояснил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

В Сербии вечером 28 июня началась новая волна студенческих протестов. Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. В Белграде во время беспорядков пострадали восемь человек. Всего, по данным МВД страны, в митинге участвовали 36 тыс. человек.

Российская армия заняла два населенных пункта в Донецкой народной республике. 28 июня ВС России взяли Новоукраинку в ДНР, 29-го — Червоную Зирку.

29 июня стало известно об отмене санкций США, препятствующих строительству в Венгрии АЭС «Пакш-2». «Росатом» планировал начать реализацию проекта в прошлом году.

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким 28 июня вошла в список Forbes 50 самых богатых женщин мира, добившихся успеха собственными усилиями. Она заняла 18-ю строчку и стала единственной россиянкой в рейтинге.

Федерация кикбоксинга России 29 июня сообщила, что власти Молдавии не допустили российских спортсменов к участию в чемпионате Европы из-за «противоречия общественным интересам». Организация уточнила, что страна закрыла въезд для более чем 190 кикбоксеров из России и Белоруссии.

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