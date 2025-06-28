Баку выразил протест в связи с задержанием азербайджанцев в Екатеринбурге

В МИД Азербайджана вызвали временного поверенного в делах РФ Петра Волоковых. Причиной названы «нападения на азербайджанцев» в Екатеринбурге. По версии МИДа, были убиты два азербайджанца, еще несколько получили тяжелые телесные повреждения, девять человек арестованы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых

Фото: Посольство РФ в Азербайджане Поверенный в делах России в Азербайджане Петр Волоковых

Фото: Посольство РФ в Азербайджане

«Российской стороне был выражен резкий протест в связи с рейдами 27 июня 2025 года сил безопасности России в квартирах наших соотечественников... Было доведено наше ожидание расследования вопроса, скорого привлечения к уголовной ответственности всех лиц, совершивших насилие»,— сказано в пресс-релизе внешнеполитического ведомства.

По версии российских СКР и МВД, вчера в Екатеринбурге провели «комплекс мероприятий» в рамках расследования уголовных дел прошлых лет. Число задержанных российские правоохранительные органы не привели, о погибших также не упоминается. Портал E1.ru писал, что одному мужчине стало плохо с сердцем, когда к нему пришли полиция и спецназ, спасти его не удалось.