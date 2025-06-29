Главные анонсы 30 июня — 6 июля
Важнейшие события предстоящей недели
30 июня, понедельник
В Москве начнется первый российско-саудовский агропромышленный форум GRAS.
В Нью-Йорке в Совбезе ООН пройдет ряд заседаний, в частности консультации по Ближнему Востоку, посвященные палестино-израильскому урегулированию.
Глава МИД КНР Ван И начнет дипломатическое турне, в ходе которого посетит Бельгию, Германию и Францию.
В Лондоне стартует Уимблдонский теннисный турнир.
1 июля, вторник
В России будут проиндексированы тарифы ЖКХ, в среднем повышение составит 11,9%.
В России вступит в силу запрет компаниям на хранение персональных данных россиян на зарубежных серверах.
Московский горсуд, как ожидается, огласит приговор бывшему замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 млн руб. при покупке паромов.
Председательство в Евросоюзе перейдет на полгода к Дании.
2 июля, среда
В Санкт-Петербурге начнется Финансовый конгресс Банка России.
Во Владивостоке начнется 9-й ежегодный Международный инвестиционный форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум».
3 июля, четверг
В Москве на ВДНХ начнется фестиваль «Дружба народов».
В китайском Чунцине откроется кинофестиваль Шанхайской организации сотрудничества.
4 июля, пятница
В Москве начнется XIX съезд КПРФ.
В Оренбургской области и Пермском крае завершатся выдвижения кандидатов на пост губернатора.
5 июля, суббота
В Москве на Манежной площади начнется Большой фестиваль Индии.
В Санкт-Петербурге пройдет марафон «Белые ночи».
6 июля, воскресенье
В Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнется саммит БРИКС. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие во встрече лидеров в формате видеоконференцсвязи.
Император Японии Нарухито и императрица Масако посетят с визитом Монголию.