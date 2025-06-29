Главные анонсы 30 июня — 6 июля

30 июня, понедельник

В Москве начнется первый российско-саудовский агропромышленный форум GRAS.

В Нью-Йорке в Совбезе ООН пройдет ряд заседаний, в частности консультации по Ближнему Востоку, посвященные палестино-израильскому урегулированию.

Глава МИД КНР Ван И начнет дипломатическое турне, в ходе которого посетит Бельгию, Германию и Францию.

В Лондоне стартует Уимблдонский теннисный турнир.

1 июля, вторник

В России будут проиндексированы тарифы ЖКХ, в среднем повышение составит 11,9%.

В России вступит в силу запрет компаниям на хранение персональных данных россиян на зарубежных серверах.

Московский горсуд, как ожидается, огласит приговор бывшему замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 млн руб. при покупке паромов.

Председательство в Евросоюзе перейдет на полгода к Дании.

2 июля, среда

В Санкт-Петербурге начнется Финансовый конгресс Банка России.

Во Владивостоке начнется 9-й ежегодный Международный инвестиционный форум и выставка «Восточный нефтегазовый форум».

3 июля, четверг

В Москве на ВДНХ начнется фестиваль «Дружба народов».

В китайском Чунцине откроется кинофестиваль Шанхайской организации сотрудничества.

4 июля, пятница

В Москве начнется XIX съезд КПРФ.

В Оренбургской области и Пермском крае завершатся выдвижения кандидатов на пост губернатора.

5 июля, суббота

В Москве на Манежной площади начнется Большой фестиваль Индии.

В Санкт-Петербурге пройдет марафон «Белые ночи».

6 июля, воскресенье

В Рио-де-Жанейро (Бразилия) начнется саммит БРИКС. Россию будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров. Президент РФ Владимир Путин примет участие во встрече лидеров в формате видеоконференцсвязи.

Император Японии Нарухито и императрица Масако посетят с визитом Монголию.