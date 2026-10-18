Трамп обвинил мигрантов в беспорядках во Франции
Президент США Дональд Трамп заявил, что Франция «полыхает» от протестов из-за наплыва мигрантов. Он посоветовал руководству страны «взять ситуацию под свой контроль» и закрыть границы.
«Франция полыхает! Иммиграция людей из совершенно другого мира, людей с ненавистью в сердцах, разрушила некогда великую страну. Закройте границы и возьмите ситуацию под свой контроль, пока не стало слишком поздно»,— написал Дональд Трамп в Truth Social.
17 октября по всей Франции прошли массовые протесты. Организаторы заявляли, что на улицы вышли более 800 тыс. человек. Участники демонстраций выступали против дороговизны жизни, роста цен на топливо и проблем государственных служб. Вскоре протесты переросли в погромы. Полиция задержала более 2 тыс. человек.