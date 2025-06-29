Ушаков: встреча Путина и Трампа может состояться в любой момент

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп могут встретиться в любой момент. При этом, уточнил господин Ушаков, место и время переговоров не утверждены. Не исключено также, что встреча может произойти без предварительной подготовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Постоянно идет рабочий контакт с американцами. Вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел»,— сказал помощник президента журналисту Павлу Зарубину. Юрий Ушаков не исключил, что встреча может состояться в Нью-Йорке по случаю 80-летия ООН в октябре. Поездка Владимира Путина возможна, если будет достигнута договоренность между президентами.

Помощник президента подчеркнул, что встреча может состояться и на других площадках, в том числе в Стамбуле. Для этого так же необходима договоренность между господами Путиным и Трампом. Для результативности встречи желательно, чтобы стороны заранее подготовили соответствующие документы, считает господин Ушаков.

По оценке помощника президента, тональность диалога между Россией и США дает надежду на сдвиги в двусторонних отношениях. Работа осуществляется в формате дружеского партнерского общения, в отличие от взаимодействия с предыдущей администрацией США.

14 июня прошел пятый с начала года телефонный разговор господ Путина и Трампа. До этого главы двух стран в основном контактировали по теме нормализации отношений РФ и США, а также урегулирования конфликта на Украине. Владимир Путин говорил, что встреча с американским коллегой была бы полезной, но она должна быть подготовленной.

О контактах России и США — в материале «Ъ» «Стамбул троицу любит».