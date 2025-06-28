Татьяна Ким стала единственной россиянкой в списке самых богатых selfmade-женщин мира журнала Forbes

Глава объединенной компании Wildberries & Russ Татьяна Ким вошла в список Forbes 50 самых богатых женщин мира, добившихся успеха собственными усилиями. Она заняла 18-ю строчку и стала единственной россиянкой в рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Состояние 49-летней Татьяны Ким оценивается в $4,6 млрд. В сообщении отмечается, что в рейтинге есть только одна женщина моложе нее. Первое место в списке заняла 80-летняя Рафаэла Апонте-Диамант из Швейцарии ($38,8 млрд). Она вместе с мужем основала судоходную корпорацию Mediterranean Shipping Company.

Порог входа в рейтинг составил $2,1 млрд. В списке больше всего предпринимателей из Азиатско-Тихоокеанского региона (24). Еще 20 женщин из стран Северной Америки, 6 — из Европы. 14 предпринимателей работают в сфере технологий.

Wildberries была основана в 2004-м. Изначально Татьяна была единственной владелицей, но в 2019 году передала 1% бывшему мужу Владиславу Бакальчуку. В апреле по решению суда принадлежавший ему 1% компании отошел Татьяне Ким.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Татьяна Ким дождалась стопроцентного решения».

Елизавета Шмакова