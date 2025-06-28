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Суд Еревана на два месяца арестовал архиепископа Аджапахяна

Суд Еревана на два месяца арестовал главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна, сообщил адвокат. Его обвиняют в призывах к захвату власти.

Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян (27 июня 2025 года)

Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян (27 июня 2025 года)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Католикос всех армян Гарегин II и архиепископ Микаэл Аджапанян (27 июня 2025 года)

Фото: Стрингер / РИА Новости

«Суд вынес откровенно незаконное, необоснованное решение. Архиепископу Михаилу также запрещены свидания, исключительно с близкими родственниками и адвокатами»,— сказал адвокат Ара Зограбян (цитата по News.am). Сторона защиты уточнила, что обжалует решение суда.

Уголовное дело в отношении Микаэла Аджапахяна возбудили 26 июня. На следующий день при попытке задержать Аджапахяна произошла драка между силовиками и священниками. 27 июня оппозиционная фракция «Армения» также предложила выдвинуть кандидатуру архиепископа на должность премьера для запуска процедуры импичмента главы правительства Никола Пашиняна.

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Арест Микаэла Аджапахяна произошел на фоне конфликта Никола Пашиняна с церковью. 18 июня был арестован глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян, выступивший в защиту церкви. 25 июня под стражу отправили лидера оппозиционного движения «Священная борьба» Баграта Галстаняна и более десяти его соратников.

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