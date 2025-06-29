На протестах в Сербии пострадали восемь человек

Во время протестов в Белграде произошли столкновения протестующих и полиции. Шестеро полицейских и двое граждан получили травмы. Из-за столкновений были задержаны десятки человек, сообщил начальник полиции Драган Васильевич. Он не назвал точное число задержанных.

Он заявил, что на митинге полиция для разгона демонстрантов использовала только дубинки, не прибегая к «химическим веществам» или другим средствам. Однако разные СМИ, включая агентство AFP, сербскую газету «Блиц» и российские агентства сообщали, что силовики использовали слезоточивый газ. Корреспонденты AFP также стали свидетелями применения светошумовых гранат.

«Все подразделения Министерства внутренних дел и Управления полиции действовали исключительно профессионально»,— сказал господин Васильевич на пресс-конференции по итогам митинга (цитата по газете «Политика»).

По данным «Блиц», 11 человек были арестованы и заключены под стражу на двое суток. Некоторые из них бросали в полицию бутылки, камни и другие предметы.

Демонстранты требовали назначить дату досрочных парламентских выборов. Наблюдательная организация «Архив публичных собраний» сообщила, что на улицы вышли 140 тысяч человек, передает AFP. По данным МВД страны, на митинг пришли 36 тыс. человек.