Молдавия закрыла въезд для почти 200 спортсменов из России и Белоруссии

Федерация кикбоксинга России сообщила, что власти Молдавии не допустили российских спортсменов к участию в Чемпионате Европы из-за «противоречия общественным интересам». Организация уточнила, что страна закрыла въезд для более чем 190 кикбоксеров из России и Белоруссии.

«Молдавские власти... обвинили российскую делегацию в "угрозе нацбезопасности". Был запрещен въезд более чем 190 спортсменам из России и Белоруссии. В соревнованиях разрешено участие только юниорских команд»,— говорится в сообщении спортивной федерации. Организация добавила, что причины отмены соревнований ей озвучило посольство России в Молдавии.

Чемпионат Европы по кикбоксингу должен был пройти с 22 по 29 июня. За день до начала турнира Федерация кикбоксинга сообщила об отмене соревнований из-за недопуска российских спортсменов. Чемпионат пройдет в 2026 году, заявили в федерации. После этого организаторы начали искать страны, которые «могут принять соревнование».