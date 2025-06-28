Иран больше не будет пускать главу МАГАТЭ Гросси на ядерные объекты

Власти Ирана запретили допуск к ядерным объектам главе Международного агентства по атомной энергии Рафаэлю Гросси. Об этом сообщил вице-спикер парламента Исламской Республики Хамид-Реза Хаджи Бабаи. Его слова приводит иранское агентство Mehr.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рафаэль Гросси

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

МАГАТЭ также запрещено устанавливать камеры наблюдения на иранских объектах. Решение связано с утечкой конфиденциальных данных, пояснил вице-спикер.

Как участник Договора о нераспространении ядерного оружия, Иран разрешил МАГАТЭ проводить инспекции для проверки использования ядерных объектов в мирных целях. В 2019 году Тегеран начал ограничивать действия агентства на своих объектах. Господин Гросси говорил, что пытался добиться от иранских властей продолжения инспекций. Соответствующее письмо он направил 24 июня министру иностранных дел Аббасу Аракчи.

24 июня, после 12 дней взаимных ракетных обстрелов Иран и Израиль договорились о перемирии. В ходе военных действий Израиль атаковал крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. 22 июня США присоединились к Израилю и ударили по ядерным сооружениям в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Тегеран нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль выглядывает из окопа».

Елизавета Шмакова