Россия расторгает соглашение со Швецией о ядерных установках

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о денонсации соглашения между Россией и Швецией о ядерных установках. Документ в том числе обязывал оперативно оповещать друг друга о ядерных авариях.

Распоряжение подписано 24 июня, однако на портале правовых актов оно было опубликовано только 27 июня. Михаил Мишустин также поручил МИДу России уведомить Швецию о расторжении соглашения.

Правительственное соглашение о ядерных установках подписано в 1988 году. Москва и Стокгольм договорились не реже одного раза в год передавать друг другу информацию об эксплуатации своих ядерных установок и при необходимости проводить совместные консультации.

Петр Бузлаев