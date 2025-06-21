Итоги ПМЭФ-2025

С 18 по 21 июня прошел Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В этом году главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Основные заявления и сделки трех дней — в подборке «Ъ».

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Сделки

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 1060 соглашений на сумму в 6,3 трлн руб.

Президенты РФ и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто приняли декларацию о стратегическом партнерстве стран. В рамках соглашения будет создана российско-индонезийская инвестиционная платформа размером в €2 млрд .

и приняли декларацию о В рамках соглашения будет создана российско-индонезийская инвестиционная платформа размером в . Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому.

подписали соглашение по мирному атому. Россия и Казахстан подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС.

подписали дорожную карту по проекту строительства АЭС. Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» в ходе ПМЭФ-2025 подписала более 12 соглашений, направленных на реализацию приоритетных нацпроектов. Их общая сумма составила почти 1,6 трлн руб. , из которых ВЭБ.РФ предоставит более 538 млрд руб. В частности, корпорация заключила с ПСБ и АО «КАМА» договор синдицированного кредитования на сумму 24 млрд руб. для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство.

в ходе ПМЭФ-2025 подписала более 12 соглашений, направленных на реализацию приоритетных нацпроектов. Их общая сумма составила почти , из которых ВЭБ.РФ предоставит более В частности, корпорация заключила с ПСБ и АО «КАМА» договор синдицированного кредитования на сумму для запуска электромобиля «Атом» в серийное производство. Товарные биржи России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии и Ирана подписали декларацию о создании Международной ассоциации товарных и фьючерсных бирж. Особое внимание участники декларации планируют уделить созданию международного ценового агентства. С помощью этого механизма сформируют систему справедливых ценовых индикаторов на ключевые товары.

Особое внимание участники декларации планируют уделить созданию С помощью этого механизма сформируют систему справедливых на ключевые товары. РЖД привлекли кредитную линию Альфа-банка на 400 млрд руб. на модернизацию инфраструктуры.

привлекли кредитную линию Альфа-банка на на модернизацию инфраструктуры. Республика Алтай заключила соглашения по инвестициям на сумму около 147 млрд руб.

заключила соглашения по инвестициям на сумму около 147 млрд руб. Первый в России специализированный морской глубоководный терминал для перевалки металлопродукции появится в порту Новороссийска. Соответствующее соглашение подписано, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Объем инвестиций в проект составит свыше 120 млрд руб .

для перевалки металлопродукции появится в порту Новороссийска. Соответствующее соглашение подписано, сообщил губернатор Краснодарского края Объем инвестиций в проект составит . В Тульской области построят производство высокомолекулярных полимеров . Объем инвестиций составит около 70 млрд руб ., для жителей региона будет создано до 700 новых рабочих мест.

. Объем инвестиций составит около ., для жителей региона будет создано до 700 новых рабочих мест. ГАП «Ресурс» вложит 40 млрд руб. в производство мяса бройлера. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены между предприятиями, входящими в ГАП «Ресурс», и правительствами Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей.

вложит 40 млрд руб. в производство мяса бройлера. Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены между предприятиями, входящими в ГАП «Ресурс», и правительствами Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и УК «Первая» инвестируют 1 млрд руб. в компанию Medical Visual Systems, производящую интегрированные операционные для медицинских учреждений.

Заявления

В своем выступлении на пленарной сессии президент России Владимир Путин заявил, что российский ВВП прибавил 1,5% в годовом выражении за первые четыре месяца этого года. Кроме того, благодаря действиям ЦБ и правительства инфляция в стране снизилась ниже 10%. Президент сообщил, что важнейшей задачей на 2025 год является переход экономики России к сбалансированному росту. Господин Путин также отметил, что Россия будет стимулировать создание более современных рабочих мест, правительство уже подготовило пакет необходимых изменений.

О встрече президента с главами информагентств — в репортаже Андрея Колесникова «Владимир Путин бросил в себя камень».

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор будет снижать ключевую ставку по мере замедления инфляции. Она не считает, что в ходе этого процесса вкладчики начнут забирать средства с депозитов. По мнению главы ЦБ, в стране нет «навеса депозитов, который только и ждет, что мы снизим ставку и все хлынет на потребительский рынок».

Подробнее — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».

Российская экономика находится в стадии охлаждения, заявил министр экономики Максим Решетников. При этом он отметил, что, «по текущим ощущениям бизнеса», она близка к переходу в рецессию. «По цифрам у нас охлаждение... Мы в общем уже, кажется, на грани перехода в рецессию»,— сказал Максим Решетников. Дальнейшее состояние экономики, по его словам, зависит от решений властей.

Подробнее — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».

Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал текущую ситуацию в российской экономике как «идеальный шторм». Речь идет о высокой ключевой ставке Центробанка и об отставании в производительности труда от развитых стран. По его словам, высокие ставки вынуждают бизнес откладывать принятие решений по инвестициям, что угрожает потенциалу экономического роста. Также глава Сбербанка считает, что сегодняшний курс рубля по отношению к доллару слишком низок. «Равновесным курсом является 100 "плюс"»,— заключил Герман Греф.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что несмотря на проблемы с исполнением бюджета в 2025 году, правительство не станет менять налоговую систему. Глава Минфина согласился с заявлением главы Сбербанка Германа Грефа, что бюджет «штормит серьезно», но рассказал, что в Минфине договорились «не трогать» налоги. «И это правильно, потому что это тоже инструмент, институт для предсказуемости нашей политики»,— сказал господин Силуанов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Модель на переправе не меняют».

Перспективы восстановления информационного обмена пока особого оптимизма у властей не вызывают — глава ФНС Даниил Егоров заявил на ПМЭФ, что этот процесс точно не будет быстрым. При этом он подчеркнул, что теперь будет «в сто раз более аккуратен» в вопросах раскрытия данных другим государствам: «Теперь есть уроки, странно ими не пользоваться».

Подробнее — в материале «Ъ» «И нужно, и трудно, и некому руку подать».

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил, что Министерство транспорта может быть преобразовано в Министерство инфраструктурного развития и логистики. Господин Савельев связывает это с общим развитием отрасли. По его словам, в следующие 10–15 лет она будет трансформироваться из исключительно транспортной в логистическую, где особое внимание будет уделяться сервисам и транспортировке грузов с высокой добавленной стоимостью.

АвтоВАЗ инвестировал в создание новой модели кроссовера Lada Azimut, презентованного на ПМЭФ-2025, более 20 млрд руб., рассказал «Ъ» президент компании Максим Соколов. «Это серьезный объем, который был вложен в научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки и развитие мощностей»,— пояснил топ-менеджер, уточняя, что инвестиции в проект продолжаются. Кроссовер встанет на конвейер завода в Тольятти в первой половине 2026 года, уточнил господин Соколов, отметив, что для этого уже модернизирована линия по выпуску Lada Vesta.

Подробнее — в материале «Ъ» «Lada выезжает на кроссовер».

Государству следует подталкивать бизнес к участию в технологической гонке, в частности — к массовому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), но при этом ему лучше воздержаться от «принуждения к прогрессу», следует из обсуждения, состоявшегося в четверг на профильной сессии ПМЭФ. По словам «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, поддержка властей должна заключаться, прежде всего, в создании у компаний мотивации к внедрению ИИ и в формировании условий для этого — не забывая, впрочем, и о госрегулировании.

Подробнее — в материале «Ъ» «ИИ своим путем».

Топ-менеджер «Вкусно — и точка» Олег Пароев сообщил, сети пришлось с нуля создавать всю инфраструктуру после ухода McDonald`s из России в 2022 году, так как американская сторона запретила использовать свой софт и закрыла доступ к оборудованию. Тогда, по его словам, «Вкусно — и точка» пришлось создать свою отдельную структуру, которая занялась разработкой специальных IT-решений в ресторанном бизнесе. «Здесь нам помогла запущенная Минцифры программа, позволившая IT-специалистам не уезжать из страны, как это сделали некоторые после февраля 2022 года, а найти хорошо оплачиваемую работу дома».

Подробнее — в материале «Ъ» «McDonald`s ушел из России без остатка».

Глава AmCham (Американской торговой палаты в России) Роберт Эйджи заявил «РИА Новости», что есть шанс восстановить прямое авиасообщение между Россией и США до конца года. Ранее спецпредставитель президента по международному экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев сообщил, что в Москве рассчитывают на возобновление авиасообщения до конца текущего года.