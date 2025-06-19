Модель на переправе не меняют

Макросессия ПМЭФ должна была сконцентрироваться на стратегии построения в РФ экономики предложения — и ожидалось, что финансово-экономические власти смогут такую стратегию предложить. Вместо этого слушатели убедились, что согласия у сторон по-прежнему нет, и в этих условиях стратегия сводится скорее к реализации возможностей, остающихся в довольно жестких ограничениях. Минфин отмечает, что дополнительных резервов для госстимулирования экономики нет, Минэкономики мечтает о смягчении денежно-кредитной политики для наращивания частных инвестиций, Банк России же настаивает на первичности ценовой стабилизации: ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. В результате пространство возможного для экономики — это медленный, но устойчивый рост и сокращение разрыва между спросом и предложением за счет накопленных бюджетных и частных инвестиций предыдущих лет. Проблемой же будущего роста остается построение доверия к российской инвестиционной среде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Де-факто и министр финансов Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывали главу Минэкономики Максима Решетникова к одному — к терпению, чтобы дать экономике «переварить» уже сделанные вложения и дождаться результатов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Де-факто и министр финансов Антон Силуанов, и глава ЦБ Эльвира Набиуллина призывали главу Минэкономики Максима Решетникова к одному — к терпению, чтобы дать экономике «переварить» уже сделанные вложения и дождаться результатов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Главная макроэкономическая сессия ПМЭФ в 2025 году в программе была заявлена как «Экономика предложения — стратегия роста в условиях современных вызовов». Модератором выступал глава бюджетного комитета Госдумы Андрей Макаров, а участники — глава Банка России Эльвира Набиуллина, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минэкономики Максим Решетников — разбирались, как должна расти российская экономика и что ей мешает сегодня. Главный экономический советник Кремля — заместитель главы администрации президента Максим Орешкин — в этот раз в обсуждении не участвовал: обычно он уклоняется от дискуссий, в которых может обеспечить слишком явный перевес одной из сторон.

Экономика предложения — целевая модель, принятая властями в 2023 году в ответ на санкционный шок, недостаток собственных товаров на российском рынке и потребности в импортозамещении после ухода иностранцев: рост производства по мере роста доходов должен стимулировать конечный спрос, выраженный в потреблении и инвестициях (см. “Ъ” от 8 мая 2024 года).

По наблюдениям Андрея Макарова, пока экономика предложения пробуксовывает: товаров стало меньше, цены растут, качество падает. Отсутствие прогресса в создании товарного изобилия — де-факто единственный тезис, который участники сессии приняли; взгляды же их на состояние экономики разошлись.

Госпожа Набиуллина назвала происходящее «выходом из перегрева» — после всплеска неудовлетворенного спроса, частично трансформированного высокими ставками в депозиты, экономика возвращается к балансу. Господин Силуанов охарактеризовал ситуацию как «похолодание, за которым всегда приходит лето». Господин Решетников же сообщил, что по цифрам в экономике — охлаждение, но по опережающим индикаторам она находится на грани перехода в рецессию.

Все перечисленные оценки справедливы — и на разных горизонтах отражают процесс структурной трансформации экономики, которая искажает оценки ее динамики. После всплеска инвестактивности в обрабатывающих производствах в предыдущие годы рост инвестиций в сегменте замедляется и смещается в потребительские отрасли — и рост экономики обязан сфере услуг. По оценкам «Астра УА», о полноценном спаде по итогам 2025 года речи не идет, но рост будет скромным (0,5–1,5%). Такие показатели беспокоят Минэкономики, но дискуссия о короткой динамике экономики в период структурной трансформации и изменения инвестландшафта вряд ли имеет большой смысл: результаты процессов проявятся позже. В частности, Эльвира Набиуллина напомнила о поступлении денег в экономику как через бюджетный канал, так и за счет растущего в последние два года двузначными темпами кредитования — в том числе они трансформируются и в капвложения, которые пока не успели реализоваться в росте предложения.

Ключевой частью дискуссии стало обсуждение модели поддержки этой перестройки структуры экономики. Глава Минфина признал, что дополнительных резервов для его госстимулирования нет: все средства бюджета расписаны «до копеечки», при этом в ведомстве настроены на оптимизацию неэффективных расходов — речь идет о многочисленных налоговых льготах.

Как пояснил министр, предложения уже готовятся: в частности, ведомство настаивает на 100-процентном эффекте от инвестиционных льгот: «на рубль бюджетных — рубль частных». Социальные льготы также предлагается сэкономить — на тех, кому они не нужны.

В этих обстоятельствах Минэкономики рассчитывает для наращивания частных инвестиций на смягчение денежно-кредитной политики, говорил господин Решетников. По его словам, выбор между инфляцией в 4% или 35%, как в Турции,— упрощение, есть и промежуточные варианты. Министр прямо просил госпожу Набиуллину проявить «немного любви» к экономике.

Глава ЦБ, однако, была тверда и логична: России нужен устойчивый и стабильный рост, а не высокий, но краткосрочный. Банк России настаивает на первичности ценовой стабильности: снижение ставки последует за ней автоматически — чтобы сбалансировать интерес инвесторов к инвестированию и сбережению. Сигнал ЦБ был красноречив: сейчас инфляция замедляется быстрее ожиданий, но от цели в 4% ЦБ не отступится. Минфин эту цель поддержал.

В результате пространство возможного для экономики в текущий момент — это медленный, но устойчивый рост в имеющихся ограничениях: сокращение разрыва между спросом и предложением будет происходить по мере развертывания результатов уже сделанных бюджетных и частных инвестиций.

Проблемой же будущего роста остается построение доверия к российской инвестиционной среде — вне бюджетного стимулирования частные вложения могут опираться только на него. Деловая среда в России не стимулирует ни российских, ни иностранных инвесторов к вложениям в российские активы: правительство проделало огромную работу по устранению барьеров для развития бизнеса, финансовая инфраструктура РФ признана одной из лучших в мире, однако в стране де-факто разрушен институт права собственности — в отношении иностранных и российских активов. По мнению Эльвиры Набиуллиной, чтобы люди несли деньги на рынок капитала, они должны быть уверены, что если они добросовестно купили бумаги на бирже — их не заберут, если выпущены облигации — из-за уголовных дел против собственников эмитента им не перестанут платить. «Можно жить при любом инвестклимате, но чем лучше инвестклимат, тем быстрее развивается экономика предложения и тем ниже будет ключевая ставка»,— констатировала глава ЦБ.

Диана Галиева