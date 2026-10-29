Путин рассказал о недавнем разговоре со Стуббом и Стёре

Президент России Владимир Путин заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время телефонного разговора подчеркнули, что выступают не от имени Евросоюза, а представляют свои государства. По словам российского лидера, инициатива контакта исходила от европейских политиков.