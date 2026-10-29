Путин рассказал о недавнем разговоре со Стуббом и Стёре
Президент России Владимир Путин заявил, что президент Финляндии Александр Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре во время телефонного разговора подчеркнули, что выступают не от имени Евросоюза, а представляют свои государства. По словам российского лидера, инициатива контакта исходила от европейских политиков.
Путин сообщил об этом на совместной пресс-конференции с председателем Африканского союза, президентом Бурунди Эваристом Ндайишимийе.
Телефонный разговор состоялся 27 октября. Как ранее сообщали в Кремле, стороны обсудили подготовку трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине, а также вопросы европейской безопасности.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявляла, что господа Стубб и Стёре не согласовывали разговор с российским президентом с другими европейскими странами.