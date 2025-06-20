ГАП «Ресурс» вложит 40 млрд рублей в производство мяса бройлера

О том, что ГАП «Ресурс» запускает трехлетнюю инвестиционную программу с совокупным объемом вложений более 40 млрд руб., рассказали «Ъ» в компании. Средства будут направлены на увеличение объемов производства мяса бройлера и наращивание экспортного потенциала группы, уточняют там.

Соглашения о намерениях по реализации инвестиционных проектов были заключены между предприятиями, входящими в ГАП «Ресурс», и правительствами Самарской, Саратовской, Тамбовской и Тверской областей в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Финансирование программы будет осуществляться за счет собственных и заемных средств при поддержке Минсельхоза России и региональных властей, уточнили в ГАП «Ресурс».

Инвестиционное соглашение предусматривает в том числе строительство трех новых площадок для выращивания цыплят-бройлеров, перерабатывающего комбината, комбината готовых продуктов и холодильно-распределительного центра в Самарской области. В Саратовской области проектными решениями предусмотрены в том числе реконструкция части корпусов действующей и строительство двух новых откормочных площадок. В Тверской области планируется строительство дополнительных мощностей для выращивания цыплят-бройлеров и модернизация перерабатывающего комбината, а в Тамбовской области — комбикормового завода для самостоятельного выпуска ценного высокопротеинового комбикормового сырья мощность 750 тонн в сутки.

Кроме того, в рамках ПМЭФ представители ГАП «Ресурс» обсудили перспективные проекты по организации производства продукции с добавленной стоимостью в дружественных странах Африки и Ближнего Востока.

Владимир Комаров