Путин проводит встречу с первой женщиной-президентом Намибии

Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходили в Москве 28-29 октября. В нем участвовали делегации 48 стран, 22 из которых были представлены на высшем уровне. Владимир Путин говорил, что на саммите страны-участницы согласовали план действий до 2029 года.