Путин проводит встречу с первой женщиной-президентом Намибии
Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва — первой женщиной-президентом республики. Владимир Путин и Нетумбо Нанди-Ндайтва проводят совместные переговоры впервые.
Сегодня на пленарном заседании саммита Россия — Африка господин Путин поздравил Нетумбо Нанди-Ндайтвус днем рождения и вручил ей букет цветов. В ответ она поздравила российского президента с прошедшим днем рождения и поблагодарила руководство страны за организацию саммита «в такое непростое время».
Третий саммит и экономический и гуманитарный форум Россия — Африка проходили в Москве 28-29 октября. В нем участвовали делегации 48 стран, 22 из которых были представлены на высшем уровне. Владимир Путин говорил, что на саммите страны-участницы согласовали план действий до 2029 года.