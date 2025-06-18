McDonald`s ушел из России без остатка

Сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», созданной на базе заведений McDonald`s, удалось достичь ежедневного трафика посетителей в 2 млн человек. Однако, как утверждает топ-менеджмент компании, всю инфраструктуру ему приходилось создавать с нуля, так как американская корпорация, покидая рынок РФ после февраля 2022 года, запретила использовать российской стороне свой софт и закрыла ей доступ к оборудованию. Как ранее заявлял владелец «Вкусно — и точка» кузбасский бизнесмен Александр Говор, при заключении сделки три года назад McDonald`s дал понять, что не собирается возвращаться в страну.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ Фото: Виктория Поликарпова, Коммерсантъ

«К нам ежедневно приходит 2 млн человек, и, чтобы такое количество гостей обслужить, нужны технологии»,— заявил на полях открывшегося 18 июня Петербургского международного экономического форума гендиректор сети ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка» Олег Пароев. По его словам, если сейчас заглянуть на кухню ресторанов сети, то она больше похожа на фабрику со сложным оборудованием. «Вы подходите к киоску, делаете заказ, а предсказательные системы уже отмечают, какие ингредиенты надо готовить, чтобы вам быстрее выдать блюда»,— рассказал господин Пароев.

Однако, по словам топ-менеджера, эту инфраструктуру сети, созданной на базе российских заведений американской корпорации McDonald`s, российской компании пришлось собирать практически с нуля.

«Как только ушел (с российского рынка.— "Ъ") McDonald`s, мы лишились доступа к его софту, нам было отказано в доступе к оборудованию и другой инфраструктуре корпорации в России»,— вспоминает Олег Пароев.

Тогда, по его словам, «Вкусно — и точка» пришлось создать свою отдельную структуру, которая занялась разработкой специальных IT-решений в ресторанном бизнесе. «Здесь нам помогла запущенная Минцифры программа, позволившая IT-специалистам не уезжать из страны, как это сделали некоторые после февраля 2022 года, а найти хорошо оплачиваемую работу дома».

Кроме того, продолжает господин Пароев, во время выстраивания бизнес-процессов «Вкусно — и точка» осталась без упаковки. «Нам пришлось купить компанию, производящую такую продукцию»,— говорит топ-менеджер. По его словам, также российская компания инвестировала в приобретение необходимого сети оборудования.

«Сейчас "Вкусно — и точка" — это не только сеть ресторанов быстрого питания, но и производственный хаб, который делает кухонное оборудование. Оно может быть не сверхсложное, но уже автоматизированное»,— поясняет гендиректор сети. В скором времени компания откроет новое заведение, где 50% оборудования — российского производства. «Это весомый результат, учитывая, что еще три года назад было ноль»,— считает Олег Пароев.

У российского подразделения McDonald`s производство в РФ было локализовано. По словам господина Пароева, у «Вкусно — и точка» локализован выпуск 90% ингредиентов.

Как надеется топ-менеджер, после завершения «Мираторгом» строительства фабрики по выпуску картофельных полуфабрикатов у сети 99% сырья будет производиться внутри страны. Оставшийся процент — это апельсиновый сок и другие ингредиенты, выпуск которых пока по определению невозможно наладить внутри страны.

С марта 2022 года сеть McDonald`s закрыла свои рестораны на территории России. В мае того же года компания заявила, что продаст свой бизнес в России бизнесмену Александру Говору. Его структура ООО «Клуб-отель» получила 100% долей в ООО «Система ПБО» (бывшее ООО «Макдоналдс») и ООО ДВРП (через эту компанию McDonald`s развивал сеть в российских регионах Дальнего Востока).

Александр Говор до 2007 года был совладельцем компании «Южкузбассуголь». После продажи своей доли создал новую угольную компанию «Сибэнергоуголь», в которую входили разрез Листвянский, шахта и три участка с общими запасами более 55 млн тонн. До приобретения российского бизнеса McDonald`s кузбасский бизнесмен развивал по франшизе через свое ООО «ГиД» рестораны американской корпорации в Сибири. После сделки с McDonald`s Александр Говор сообщил, что заключенный договор предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет. Однако, по его словам, бывшие владельцы сети «дали понять, что выкупать они не будут».

Виктория Колганова, Санкт-Петербург; Халиль Аминов