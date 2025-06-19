ИИ своим путем

Государству следует подталкивать бизнес к участию в технологической гонке, в частности — к массовому внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ), но при этом ему лучше воздержаться от «принуждения к прогрессу», следует из обсуждения, состоявшегося в четверг на профильной сессии ПМЭФ. По словам «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко, поддержка властей должна заключаться, прежде всего, в создании у компаний мотивации к внедрению ИИ и в формировании условий для этого — не забывая, впрочем, и о госрегулировании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Тема внедрения решений на основе ИИ в госуправлении, социальной сфере и в отраслях экономики обсуждалась на ПМЭФ участниками профильной сессии, среди которых были вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава «Сбера» Герман Греф. Из дискуссии следовало, что государство должно помогать предпринимателям в этом процессе, но ему лучше удерживаться от «принуждения к прогрессу», выступая, скорее, «направляющим» игроком. Отметим, массовое внедрение технологии ИИ эксперты ожидают на горизонте до 2035 года. Сейчас же ее использует в своих бизнес-процессах лишь небольшая часть компаний (см. “Ъ” от 11 марта).

По оценке Германа Грефа, самую масштабную поддержку бизнесу в реализации технологии оказывает Китай. «ИИ — очень дорогая технология, что в первую очередь связано с вычислительными мощностями. Китай строит государственные дата-центры и передает их в пользование компаниям»,— сказал глава «Сбера». Помощь может состоять и в перенастройке системы образования — в Китае изучение основ ИИ начинается еще в детском саду. Критически важной является роль государства и в регулировании сферы применения ИИ.

Дмитрий Григоренко отметил, что если у бизнеса есть мотивация, то государству не нужно что-то придумывать и кого-то подталкивать.

«Для внедрения нужно, чтобы, с одной стороны, бизнес был мотивирован, с другой — чтобы государство предлагало какие-то решения»,— отметил вице-премьер. Он рассказал, что в программах цифрового развития каждого министерства и региона РФ предусмотрено внедрение сервисов с использованием ИИ. Кроме того, при правительстве создан Центр развития ИИ, который станет координирующим органом и будет собирать готовые региональные практики в этой сфере и масштабировать их на всю страну.

Отдельной темой на сессии форума стало регулирование ИИ. По мнению Дмитрия Григоренко, следует стремиться к балансу регулирования и свободы развития технологии. Герман Греф спорить с этим не стал. «Регулирования не избежать. Технологии ИИ, помимо огромного количества преимуществ, несут большое количество рисков. Государство должно контролировать эти риски»,— заявил глава «Сбера».

Венера Петрова