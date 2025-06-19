Россия и Буркина-Фасо подписали соглашение по мирному атому

Россия и Буркина-Фасо формализовали ранее достигнутые договоренности о сотрудничестве в мирном атоме. Представители двух стран подписали соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума. С российской стороны подпись поставил глава «Росатома» Алексей Лихачев, от Буркина-Фасо — министр энергетики, шахт и карьеров Якуба Забре Губа.

Согласно тексту соглашения, одним из ключевых направлений сотрудничества является создание и совершенствование ядерной инфраструктуры Буркина-Фасо по мировым стандартам. Также в числе заявленных целей — «производство и применение радиоизотопов в промышленности, медицине и сельском хозяйстве». Помимо этого документ предусматривает развитие совместных проектов в области ядерной медицины и обучение специалистов для атомной отрасли Буркина-Фасо, передает «Интерфакс».

Президент переходного периода Буркина-Фасо Ибрагим Траоре во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в июле 2023 года высказывал надежду на поддержку России в ядерной сфере. В частности, он говорил, что «мы бы хотели сделать небольшую атомную станцую в нашей стране». «Росатом» подписал меморандум о сотрудничестве с Буркина-Фасо по мирному атому в октябре того же года.