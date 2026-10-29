Лантратова объявила о завершении разминирования дорог в Алешках
Разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области завершено. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в Telegram-канале.
«Гуманитарный конвой готов к отправке. Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда»,— написала госпожа Лантратова. По ее словам, колонна с гуманитарной помощью направится к центральной районной больнице. Те, кто желает покинуть город, смогут сделать это до 14:00 мск. Раздача гуманитарной помощи начнется после 14:30 мск. Ее собирали по просьбам жителей и больницы.
Город Алешки находится на линии боевого соприкосновения. С 27 октября по 1 ноября в городе действует режим прекращения огня для эвакуации жителей и доставки гуманитарной помощи. По последним данным властей, в городе остается около 2 тыс. человек, у них нет электричества и газа. Миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.