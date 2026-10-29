Лантратова объявила о завершении разминирования дорог в Алешках

«Гуманитарный конвой готов к отправке. Спасибо нашим военным, которые, рискуя жизнью, подготовили дороги для безопасного проезда»,— написала госпожа Лантратова. По ее словам, колонна с гуманитарной помощью направится к центральной районной больнице. Те, кто желает покинуть город, смогут сделать это до 14:00 мск. Раздача гуманитарной помощи начнется после 14:30 мск. Ее собирали по просьбам жителей и больницы.