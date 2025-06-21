На ПМЭФ-2025 подписали соглашения на 6,3 трлн рублей

Участники Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали 1060 соглашений на сумму 6,3 трлн руб. Об этом сообщил ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ-2025 Антон Кобяков.

«Мы говорим о том, что не является коммерческой тайной»,— уточнил господин Кобяков (цитата по «Интерфаксу»). Он добавил, что атмосфера на форуме «наполнена оптимизмом по поводу восстановления деловых отношений».

В нынешнем году ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Участие в форуме приняли 144 делегации из разных стран. Вчера на пленарном заседании форума по традиции выступит президент Владимир Путин. Он затронул темы военного конфликта на Украине, а также ситуации в российской экономике.

Подробности — в материале «Ъ» «Мобилизация стабильности».