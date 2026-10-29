Первый гейм

Контентная маркировка — это решение, которое необходимо для защиты детей, а также тех, кто покупает игры, чтобы они понимали, какое содержание несет проект, объясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Это уже сложившаяся мировая практика. «С учетом того, что уже был проведен добровольный эксперимент по маркировке, на сегодняшний день, я думаю, многие разработчики к этому готовы». Но главным будет вопрос, связанный со спорными ситуациями: когда кто-то будет не согласен с маркировкой, как будут разрешаться подобные споры, подчеркивает он.