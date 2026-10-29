Первый гейм
Законопроект о регулировании видеоигр могут принять в первом чтении до января
Госдума планирует доработать законопроект о регулировании видеоигр, чтобы разрешить спорные моменты и принять его в первом чтении уже в этом году. В частности, из законопроекта могут исчезнуть требования к авторизации пользователей, а также будут проработаны вопросы безопасности, в том числе маркировки контента.
Госдума намерена доработать законопроект о регулировании видеоигр и «убрать спорные моменты», об этом рассказал первый зампред ИТ-комитета Госдумы Антон Горелкин на Цифровом юридическом форуме. Документ планируется принять в первом чтении до января, а ко второму чтению «подготовить поправки вместе с индустрией». В законопроекте планируется «убрать моменты, относящиеся к вопросу авторизации», а также обеспечить безопасность детей: для этого вводится глубокая маркировка контента по аналогии с PEGI (европейская система возрастной классификации видеоигр и развлекательного программного обеспечения). Там также планируется доработать меры поддержки индустрии. В частности, Антон Горелкин предложил создать негосударственный фонд поддержки видеоигр.
По словам собеседника “Ъ” в видеоигровой отрасли, вопрос дальнейшей разработки документа инициировал силовой блок, представив закрытый доклад о вреде игр для детей, после чего были все замечания собраны и оформлены в единый документ, который обсуждался в Госдуме 22 октября.
Собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке говорит, что «на данный момент законопроект остается в том виде, в котором обсуждался два года назад». При этом, как подчеркивал господин Горелкин, «диалог с отраслью по законопроекту возобновится в ближайшее время». “Ъ” направил запрос в ИТ-комитет Госдумы.
Проект ФЗ «О деятельности по разработке и распространению видеоигр на территории РФ» был представлен в конце 2024 года (см. “Ъ” от 11 декабря 2024 года). Предполагалось, что распространители видеоигр при авторизации пользователей должны будут использовать абонентский номер, Единую систему идентификации и авторизации (портал «Госуслуги») или Единую биометрическую систему.
В феврале 2025 года Ассоциация профессионалов индустрии оперирования и разработки игры (АПРИОРИ; включает VK Play, Astrum Entertainment и др.) и другие участники рынка направили в Госдуму предложения поправок к законопроекту. Тогда они называли некоторые положения законопроекта в нынешней редакции «избыточными» и «невыполнимыми». Тогда же ассоциация и компании настаивали на возможности оспорить экспертизу маркировки видеоигр. Позже, 20 октября, Организация развития видеоигровой индустрии (РВИ) предложила создать меморандум о развитии видеоигровой индустрии в РФ для саморегулирования отрасли (см. “Ъ” от 22 октября). В АПРИОРИ и Astrum Entertainment отказались от комментариев.
На данный момент нового текста проекта нет, говорит гендиректор РВИ Василий Овчинников. Отмена авторизации — это знак того, что государство прислушивается к мнению индустрии и общества по вопросам регулирования, добавляет он. Нынешняя маркировка, которая действует на основании ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», работает по примеру той же PEGI, то есть если никаких существенных изменений не произойдет, то для большинства такой переход будет «практически незаметным», говорит эксперт.
Контентная маркировка — это решение, которое необходимо для защиты детей, а также тех, кто покупает игры, чтобы они понимали, какое содержание несет проект, объясняет управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Это уже сложившаяся мировая практика. «С учетом того, что уже был проведен добровольный эксперимент по маркировке, на сегодняшний день, я думаю, многие разработчики к этому готовы». Но главным будет вопрос, связанный со спорными ситуациями: когда кто-то будет не согласен с маркировкой, как будут разрешаться подобные споры, подчеркивает он.