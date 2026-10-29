ЕЦБ осторожничает

Регулятор отметил, что такая динамика пока не отразилась на рынке труда. «Хотя последствия энергетического шока еще не проявились в полной мере, базовое инфляционное давление пока остается в целом стабильным, а существенной реакции заработных плат на данном этапе не наблюдается»,— говорится в заявлении ЕЦБ по итогам заседания. Во втором квартале оплата труда в расчете на одного работника увеличилась на 3,3% год к году после 3,6% в первом квартале.