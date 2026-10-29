ЕЦБ осторожничает
Европейский центробанк не стал повышать ставку, несмотря на ускорение инфляции в еврозоне
Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил все три основные процентные ставки на прежнем уровне — после сентябрьского повышения на 0,25 процентного пункта регулятор предпочел воздержаться от дальнейшего ужесточения своей денежно-кредитной политики. Несмотря на ускорение инфляции в еврозоне, возможности для нового повышения ставок были ограничены ослаблением потребительского спроса и деловой активности, а также ухудшением финансовых условий и сокращением промышленного производства. Решение ЕЦБ неожиданностью для рынков не стало — в отличие от сделанного в этот же день объявления о досрочной отставке председателя регулятора Кристин Лагард.
ЕЦБ на заседании 29 октября ожидаемо сохранил ставки на прежних уровнях: депозитную — 2,5%, по основным операциям рефинансирования — 2,65%, по маржинальному кредитованию — 2,9%.
Регулятор, таким образом, воздержался от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на ускорение инфляции в еврозоне.
В сентябре рост потребительских цен в макрорегионе составил 3,8% год к году после 3,2% в августе. По-прежнему усиление ценового давления связано с удорожанием энергоносителей (плюс 18,9% год к году после 14,3% в августе).
Регулятор отметил, что такая динамика пока не отразилась на рынке труда. «Хотя последствия энергетического шока еще не проявились в полной мере, базовое инфляционное давление пока остается в целом стабильным, а существенной реакции заработных плат на данном этапе не наблюдается»,— говорится в заявлении ЕЦБ по итогам заседания. Во втором квартале оплата труда в расчете на одного работника увеличилась на 3,3% год к году после 3,6% в первом квартале.
Вместе с тем в ЕЦБ предупредили, что более продолжительный энергетический шок способен усилить инфляцию и ухудшить перспективы экономического роста в еврозоне. Отметим, что признаки ослабления экономической активности уже заметны в потребительском секторе. По последним данным, розничные продажи в августе увеличились лишь на 0,1% к июлю.
Менее благоприятными становятся и оценки общеэкономической ситуации: индекс деловых настроений снизился в октябре до 96,9 пункта с 97,5 в сентябре, оставаясь ниже нормы в 100 пунктов.
Потребительское доверие также продолжило ослабевать: соответствующий индекс в октябре опустился до минус 17,9 пункта с минус 16,8 месяцем ранее.
Сокращается и промышленное производство в еврозоне — в августе его объем упал на 1,1% год к году. Темпы расширения деловой активности также замедлились: композитный индекс PMI еврозоны снизился до 51,9 пункта с сентябрьских 53,1 пункта. В промышленности показатель опустился до 52,4 пункта с 52,9, в сфере услуг — до 51,7 с 53.
Одновременно ужесточаются финансовые условия в еврозоне: согласно опросу, проведенному регулятором, в третьем квартале доля банков, сообщивших об ужесточении стандартов потребительского кредитования, составила 14%, а корпоративного — 9%. «Финансовые условия ужесточились с момента предыдущего заседания, что, вероятно, будет сдерживать инфляцию и экономический рост»,— отмечается в заявлении ЕЦБ.
Впрочем, несмотря на ослабление ряда макроэкономических показателей, экономика еврозоны продолжает расти.
Во втором квартале ВВП макрорегиона увеличился на 1,2% год к году после 0,6% в январе—марте, а в квартальном выражении — на 0,6%. Основную поддержку росту оказала внешняя торговля: вклад чистого экспорта в квартальный прирост ВВП составил 0,9 процентного пункта.
Кроме новости о ставке ЕЦБ 29 октября выдал довольно неожиданное сообщение о том, что Кристин Лагард досрочно покинет свой пост 7 февраля 2027 года. Ее восьмилетний срок полномочий, начавшийся в ноябре 2019 года, должен был завершиться еще только через год, в октябре 2027-го. О своем решении госпожа Лагард уведомила Совет управляющих ЕЦБ и председателя Европейского совета Антониу Кошту. Причины досрочной отставки не уточняются.