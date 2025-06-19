И нужно, и трудно, и некому руку подать

В четверг, 19 июня на ПМЭФ власти и бизнес обсуждали в том числе перспективы налогового сотрудничества с другими странами. Из дискуссий следовало, что скорого восстановления обмена налоговой информацией с недружественными государствами российские регуляторы не ждут, и при этом считают необходимым впредь быть более осторожными в раскрытии данных. Перспективы восстановления приостановленных ранее соглашений об избежании двойного налогообложения также остаются туманными — в этих условиях в РСПП полагают, что временные налоговые послабления бизнесу, введенные в связи с «паузой» в действии этих договоров, стоит продлить до 2028 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (в центре) на форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин (в центре) на форуме

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Вероятность будущего «фрагментарного» улучшения отношений РФ с другими странами возвращает тему перспектив международного налогового сотрудничества. Напомним, в условиях санкций список стран, которые не обмениваются с РФ налоговой информацией, вырос — если в 2023 году речь шла о 88 юрисдикциях, то в конце 2024 года — уже о 117.

Перспективы восстановления информационного обмена пока особого оптимизма у властей не вызывают — глава ФНС Даниил Егоров заявил на ПМЭФ, что этот процесс точно не будет быстрым. При этом он подчеркнул, что теперь будет «в сто раз более аккуратен» в вопросах раскрытия данных другим государствам: «Теперь есть уроки, странно ими не пользоваться». По мнению главы ФНС, страны должны использовать альтернативные возможности для налогового сотрудничества (например, для РФ это взаимодействие с БРИКС), поскольку, например, «завтра условно выключается автообмен с ОЭСР — и что тогда делать?»

В более широком смысле вопросы информационного обмена могут ставиться и вне темы санкций — по словам главы РСПП Александра Шохина, в будущем предстоит выстраивать баланс необходимого для привлечения инвестиций раскрытия информации о компаниях и закрытости, необходимой для защиты их интересов.

Относительно восстановления полноценного действия соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) ожидания также остаются неопределенными. Напомним, в 2023 году было приостановлено большинство положений таких соглашений с 38 недружественными государствами, включая США и ЕС (см. “Ъ” от 9 августа 2023 года). По мнению гендиректора Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинга, в случае улучшения отношений главный вопрос, которые возникнет,— будет ли тогда идти речь о простом перезапуске СИДН или же начнется цикл пересмотра соглашений.

Александр Шохин считает, что пока временные меры, введенные в связи с приостановкой СИДН (речь идет о некоторых налоговых послаблениях, действующих до конца этого года), стоит продлить до 2028 года.

По его словам, к этому времени возможна «какая-то нормализация отношений», и тогда шаг за шагом можно будет восстановить СИДН, возможно — с внесением в них правок.

Минфин пока не планирует изменений в СИДН — по словам замглавы ведомства Алексея Сазанова, рассмотреть такие вопросы оно готово либо по запросу бизнеса, либо если другие стран «захотят вступить с нами в переговоры по изменению или заключению налоговых соглашений». По его словам, сейчас у Азербайджана есть интерес к изменению СИДН, а у Бахрейна — к заключению такого соглашения.

Отметим, в последнее время ведутся переговоры о СИДН с дружественными странами — подписано соглашение с Оманом, обновлены с Малайзией и ОАЭ (см. “Ъ” от 18 февраля). При этом Минфин не спешит исключать ОАЭ из черного списка офшоров — по словам Алексея Сазанова, осенью ведомство планирует проанализировать, не возникнет ли налоговых лазеек и двойного неналогообложения отдельных доходов. Если возникнут — вычеркивать из черного списка эту страну Минфин не будет. Бизнес, впрочем, ждет от ведомства более решительных действий — по мнению Александра Шохина, можно сначала исключить ОАЭ из списка, а затем устранять возникающие лазейки. Если же они будут носить устойчивый характер, тогда можно будет вернуть эту страну в офшорный перечень.

Евгения Крючкова