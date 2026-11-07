В Москве на проспекте Буденного грузовик въехал в трамвай

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика. При маневре он не уступил дорогу трамваю. Кроме того, он был загружен щебнем на 15 тонн больше разрешенной массы. Из-за ДТП задерживались трамваи №12 и 36. Их движение восстановили за 20 минут.