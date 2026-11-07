Киберпанк дал задний ход
Чем займется Илон Маск после закрытия производства электропикапов
Tesla сворачивает выпуск пикапа Cybertruck. Об этом сообщил глава компании Илон Маск, пишет Reuters. Производство на заводе в Техасе планируют остановить примерно в середине 2027 года, чтобы освободить мощности для беспилотных такси Cybercab.
Cybertruck представили еще в 2019-м, однако до покупателей он добрался лишь четыре года спустя. Изначально Tesla планировала продавать по 250 тыс. таких машин ежегодно. Но спрос оказался на порядок ниже.
Не оправдались и обещания относительно цены. Первоначально базовая версия должна была стоить менее $40 тыс. В итоге доступные для заказа комплектации обходятся более чем вдвое дороже. Кроме того, модель неоднократно отзывали из-за технических неисправностей, отмечает автоэксперт Петр Баканов:
«Cybertruck — это автомобиль, мягко говоря, не очень красивый. С этим можно спорить, но тем не менее, если мы посмотрим на машину в целом, вот этот силуэт “крыши домиком”, который не вяжется с нижней частью, выглядит очень странным. Во-вторых, это пикап, что тоже накладывает определенные ограничения по целевой аудитории.
Опять же, было немало технических дефектов у этой машины: можно почитать на сайте Национального управления безопасностью движения США, что, начиная со старта продаж, у авто было уже 11 отзывных кампаний, включая проблемы с педалью акселератора, сбой электроники.
Есть вопросы к кузову: острые грани оказались не шибко безопасными с точки зрения пешеходов.
По правилам защиты при столкновении этот угловатый дизайн из нержавеющей стали никуда не годится. Есть еще какие-то репутационные моменты: неоднозначная политическая позиция Илона Маска тоже может у многих вызывать отторжение. Из всего этого мы видим, что те же самые подержанные Tesla Cybertruck сильно дешевеют. Ликвидность этой машины низкая. На вторичном рынке и спрос тоже соответствующий».
Инвесторы решение Илона Маска восприняли позитивно. На торгах акции Tesla выросли примерно на 5%. К слову, по оценкам местных аналитиков, рынок беспилотных такси в США считается одним из наиболее быстрорастущих. Например, конкурент Tesla — компания Waymo — еще весной 2026-го сообщала о 500 тыс. платных поездок в неделю. А Amazon расширяет работу собственного сервиса Zoox сразу на несколько американских городов.
В таких условиях решение Маска освободить завод под выпуск беспилотных машин выглядит вполне логичным, считает технический директор компании «Электротранспортные технологии» Илья Федичев:
«Такси — это непритязательный вид транспорта. Главная его особенность — достаточно большая вместительность, большое количество этих автомобилей. При этом авто могут быть абсолютно одинаковые. То есть в отличие от индивидуальных заказов, где нужны цвет, двери, обивка, в такси речь идет исключительно об утилитарных качествах.
Это, конечно, позволяет сделать машину очень дешевой в производстве. Но обратная сторона производства авто для такси в том, что оно должно быть очень массовым.
Но в целом замена Cybertruck на производстве такси — это очень перспективное направление и большая победа».
Тем временем у бизнеса Илона Маска в Техасе могут появиться новые проблемы. После победы демократов на промежуточных выборах власти штата намерены пересмотреть особые условия для компаний миллиардера, пишет Wall Street Journal. Речь в том числе о налоговых льготах, выделении земель и экологических требованиях.