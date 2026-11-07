Киберпанк дал задний ход

«Cybertruck — это автомобиль, мягко говоря, не очень красивый. С этим можно спорить, но тем не менее, если мы посмотрим на машину в целом, вот этот силуэт “крыши домиком”, который не вяжется с нижней частью, выглядит очень странным. Во-вторых, это пикап, что тоже накладывает определенные ограничения по целевой аудитории.