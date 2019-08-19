Баррикады августовского путча

19 августа 1991 года группа руководителей СССР во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым и председателем КГБ Владимиром Крючковым заявила о невозможности по состоянию здоровья исполнения Михаилом Горбачевым обязанностей президента СССР. Власть была передана образованному Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву и другие крупные города России были переброшены войска. В ответ граждане вышли на улицы. Переворот провалился, положив в итоге конец советской власти. Августовские события в Москве в 1991 году — в фотогалерее “Ъ”.