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После того как Михаила Горбачева блокировали на даче в Форосе за отказ выполнить требования ГКЧП по введению чрезвычайного положения и подписанию союзного договора, поднимаются по тревоге и начинают выдвигаться в Москву мотострелковые, танковые и десантные части Московского военного округа. Москвичи, несмотря на запрет митингов и демонстраций, начинают собираться в центре города

Фото: Сергей Семенов / Коммерсантъ

Баррикады августовского путча

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19 августа 1991 года группа руководителей СССР во главе с вице-президентом Геннадием Янаевым и председателем КГБ Владимиром Крючковым заявила о невозможности по состоянию здоровья исполнения Михаилом Горбачевым обязанностей президента СССР. Власть была передана образованному Государственному комитету по чрезвычайному положению (ГКЧП). В Москву и другие крупные города России были переброшены войска. В ответ граждане вышли на улицы. Переворот провалился, положив в итоге конец советской власти. Августовские события в Москве в 1991 году — в фотогалерее “Ъ”.


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