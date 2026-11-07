Как развивалось радиовещание в СССР
28 июля 1924 года Совнарком СССР принял постановление «О частных приемных радиостанциях», разрешившее гражданам регистрировать собственные радиоприемники и пользоваться ими. Документ создал условия для массового распространения радио. 23 ноября 1924 года радиостанция имени Коминтерна в Москве начала регулярное вещание. В эфир вышел первый выпуск «Радиогазеты РОСТА», сообщавшей новости, еще не опубликованные в печати. Эта дата считается началом регулярного советского радиовещания.
29 октября 1929 года стартовало регулярное советское радиовещание для зарубежных слушателей — первоначально на немецком языке. В ноябре появились передачи на французском, до конца года — на английском. Так было положено начало советскому иновещанию.
31 января 1933 года образован Всесоюзный комитет по радиофикации и радиовещанию при Совнаркоме СССР. Ему передали организацию радиовещания и руководство им в стране, развитие радиофикации и радиотехники. Комитет стал предшественником Гостелерадио СССР.
В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, центральное радиовещание было сокращено до одной программы. Передачи продолжались, важнейшее место в эфире заняли сводки Совинформбюро. 25 июня Совнарком обязал население сдать личные радиоприемники и передатчики на хранение до окончания войны; проводное вещание и коллективное прослушивание сохранялись. В 1945 году возобновилось вещание Второй программы Центрального радио, прекращенное в начале войны. Приступили к восстановлению многопрограммного вещания.
В 1947 году начались ежедневные передачи Третьей программы Центрального радиовещания на средних и коротких волнах. В ее эфире звучали концерты и театральные постановки. 1 октября 1960 года Всесоюзное радио перешло на круглосуточное вещание. Расширение эфира сопровождалось развитием программ для разных групп слушателей.
В 1962 году в СССР стартовало внедрение трехпрограммного проводного вещания. По одной радиотрансляционной линии стало возможно передавать три программы, выбирать которые слушатели могли с помощью специального приемника. В дальнейшем такая система получила широкое распространение в городах.
16 октября 1962 года впервые вышла в эфир молодежная радиостанция «Юность». Ее передачи включались в сетку Всесоюзного радио и сочетали музыку, репортажи и обсуждение жизни молодежи.
1 августа 1964 года на базе Второй программы Всесоюзного радио начала работу круглосуточная информационно-музыкальная программа «Маяк». Короткие выпуски новостей чередовались с музыкой; позывными стали первые такты «Подмосковных вечеров». 30 ноября 1988 года в СССР полностью прекратили глушение зарубежных радиостанций. Отключение передатчиков помех завершило многолетнюю практику ограничения приема иностранных передач, включая «Радио Свобода» (признано иностранным агентом). 31 декабря 1989 года в Вильнюсе начала вещание M-1 — одна из первых негосударственных радиостанций СССР. Первые передачи выходили из помещений Лаборатории космических исследований Вильнюсского университета.
30 апреля 1990 года в Москве приступила к вещанию коммерческая музыкальная радиостанция «Европа Плюс», созданная как советско-французский проект. Ее появление стало одной из первых крупных вех развития коммерческого радио в стране.
10 декабря 1990 года начало вещание «Радио России», входившее в созданную в том же году Всероссийскую государственную телерадиовещательную компанию. Наряду с союзным вещанием появился самостоятельный российский республиканский радиоканал.