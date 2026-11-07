Как развивалось радиовещание в СССР

В июне 1941 года, с началом Великой Отечественной войны, центральное радиовещание было сокращено до одной программы. Передачи продолжались, важнейшее место в эфире заняли сводки Совинформбюро. 25 июня Совнарком обязал население сдать личные радиоприемники и передатчики на хранение до окончания войны; проводное вещание и коллективное прослушивание сохранялись. В 1945 году возобновилось вещание Второй программы Центрального радио, прекращенное в начале войны. Приступили к восстановлению многопрограммного вещания.