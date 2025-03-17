История «вражеских голосов»

Вскоре после начала холодной войны, в 1949 году американская антикоммунистическая организация Национальный комитет за свободную Европу основала «Радио Свободная Европа» (РСЕ, признано иноагентом и нежелательным в РФ). Оно вещало на страны Варшавского договора (Албанию, Болгарию, Венгрию, ГДР, Польшу, Румынию и Чехословакию). В 1953 году общественная организация Американский комитет по освобождению от большевизма создал «Радио Освобождение» (переименовано в 1959-м в «Радио Свобода», РС, признано иноагентом и нежелательным в РФ), аудиторией которого были жители СССР. Первая программа вышла 1 марта 1953 года.

Радиостанции вели трансляцию из Западной Германии и финансировались ЦРУ. В качестве мер противодействия их вещанию в СССР была развернута широкая сеть радиоглушения. С 1972 года радиостанции финансировал Конгресс США, в 1976 году они объединились.

В РФ деятельность радиостанции была разрешена указом президента Бориса Ельцина от 27 августа 1991 года. В 1995 году она зарегистрирована в Госкомпечати РФ как СМИ. В 2017-м внесена Минюстом в реестр иноагентов, в 2022-м прекратила деятельность в РФ.

На начало 2025 года радио- и интернет-трансляции велись на 27 языках, еженедельная аудитория составляла 47 млн человек. Штаб-квартира находится в Праге, количество сотрудников — 1,7 тыс. человек.

Радиостанция «Голос Америки» (признана иноагентом в РФ) основана в 1942 году Управлением военной информации США. Впервые вышла в эфир через два месяца после нападения Японии на Перл-Харбор. Одной из главных задач в годы Второй мировой войны стало противодействие пропаганде стран «оси» (Германия и ее союзники). К концу войны вещание велось на 40 языках. В 1947-м радиостанция начала трансляцию на русском языке.

В РФ собственной лицензии не имела. В 2008 году русская служба прекратила радиопередачи и перешла на интернет-вещание. В 2017-м была внесена Минюстом в реестр иноагентов, в 2022 году сайт заблокирован Роскомнадзором.

На начало 2025 года трансляции шли на 49 языках с еженедельной аудиторией в 354 млн человек. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, количество сотрудников — около 1 тыс. человек.