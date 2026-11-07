«Факел» промахнулся на три очка
Московское «Динамо» вырвало победу у аутсайдера Российской премьер-лиги
В 14-м туре чемпионата России по футболу московское «Динамо» обыграло на выезде «Факел» — 2:1. Победа над аутсайдером далась нелегко, даже несмотря на очень быстрый гол Даниила Фомина. Бело-голубые так же быстро потеряли преимущество, а в конце первого тайма у них стало и на одного футболиста меньше после удаления Артура Гомеса. Воронежцы тоже не доиграли этот матч в полном составе, тем не менее могли забить, но в драматичной концовке упустили даже ничью. «Динамо» благодаря голу Константина Тюкавина снова возглавило турнирную таблицу.
На матч с одним из лидеров чемпионата «Факел» вышел с новым главным тренером Хасанби Биджиевым. После отставки Олега Василенко основной командой немного поруководил наставник воронежской молодежки Алексей Ребко, и в клубе решили, что в нынешней ситуации все же лучше довериться опытному специалисту. А ситуация аховая — очков просто кот наплакал. Еще далеко не каждый даже безработный тренер рискнет возглавить аутсайдера, которого называют первым кандидатом на вылет в первую лигу. Но 60-летний Биджиев уже доказал, что умеет работать в стрессовой обстановке. В том же махачкалинском «Динамо» у него тоже трудностей хватало, тем не менее он сначала вывел каспийцев в премьер-лигу, а затем удержал там.
В матче с московским «Динамо» «Факел» пропустил уже на третьей минуте. Артур Гомес, выиграв единоборство на левом фланге, передал мяч Бителло, а он нашел в штрафной площади Даниила Фомина, который пробил без вариантов для голкипера Игоря Обухова. Потом еще центральный защитник гостей Давид Рикардо попал головой на угловом в каркас ворот, а потенциально опасный удар Ярослава Гладышева воронежцам удалось заблокировать.
Казалось, что хозяева не совсем готовы к игре, но довольно скоро они нивелировали преимущество фаворита и на 12-й минуте сравняли счет.
Высокий прессинг в исполнении подопечных Биджиева привел к тому, что Хуан Касерес отдал крайне неудачную передачу на Рикардо. Его тут же накрыл Вячеслав Якимов, который перехватил мяч и сразу оказался один на один с Андреем Луневым. Динамовский вратарь попробовал все исправить и не смог.
После этого бело-голубым было уже не так легко. Они вроде бы больше атаковали, но их выдавили из штрафной, а ударам с дистанции не хватало точности. Стандарты тоже ничего не давали. К тому же Артур на ровном месте получил две желтые карточки подряд. На 39-й минуте арбитру Матвею Заике не понравилось, как бразилец сфолил на Якимове, а на 43-й он слишком жестко встретил Бутту Магомедова. Так динамовцы еще до перерыва остались в меньшинстве, и шансы «Факела» на благополучный исход возросли.
Главный тренер москвичей Сандро Шварц даже вынужденно поменял расстановку и перестроился на схему с тремя центральными защитниками, выпустив Максима Осипенко вместо Гладышева. Теперь немецкому специалисту приходилось думать уже не столько о победе, сколько о том, как не упустить ничью. А вот воронежцы почуяли запах трех очков, которые, как известно, «зарыты» в чужой штрафной, и пошли их добывать.
Оборона «Динамо» находилась под постоянным давлением, и, как следствие, Роберто Фернандес едва не повторил ошибку Касереса. Якимов перехватил его пас Луневу и попытался протолкнуть мяч в сетку, но голкипер спас свою команду и персонально Фернандеса.
Однако додавить гостей в большинстве у «Факела» не вышло. Шварц заменил Касереса на более атакующего футболиста Жозуэ Казимира, и именно на нем Дарко Тодорович заработал вторую желтую карточку, досрочно покинув поле на 72-й минуте. Уже в равных составах у бело-голубых мог отличиться Бителло, удар которого потащил Обухов, но главной загадкой матча стало, как не забил нападающий хозяев Белайди Пуси. После того как Магомедов вывел албанца с глазу на глаз с Луневым и он обвел вратаря, нужно было только закатить мяч в пустые ворота. А Пуси промахнулся и поверг в шок, кажется, весь Воронеж, не говоря уже о Биджиеве. Шокирующей для «Факела» получилась и развязка. На 91-й минуте Осипенко подал в штрафную, и один из самых незаметных игроков этой встречи Константин Тюкавин легким кивком головы сделал разницу.
«Динамо» вырвало победу 2:1 и с 31 очком поднялось на первое место. Опередить его может только «Зенит», у которого сейчас 30 баллов. В 14-м туре петербуржцы принимают у себя дома «Ростов».