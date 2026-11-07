«Факел» промахнулся на три очка

Однако додавить гостей в большинстве у «Факела» не вышло. Шварц заменил Касереса на более атакующего футболиста Жозуэ Казимира, и именно на нем Дарко Тодорович заработал вторую желтую карточку, досрочно покинув поле на 72-й минуте. Уже в равных составах у бело-голубых мог отличиться Бителло, удар которого потащил Обухов, но главной загадкой матча стало, как не забил нападающий хозяев Белайди Пуси. После того как Магомедов вывел албанца с глазу на глаз с Луневым и он обвел вратаря, нужно было только закатить мяч в пустые ворота. А Пуси промахнулся и поверг в шок, кажется, весь Воронеж, не говоря уже о Биджиеве. Шокирующей для «Факела» получилась и развязка. На 91-й минуте Осипенко подал в штрафную, и один из самых незаметных игроков этой встречи Константин Тюкавин легким кивком головы сделал разницу.