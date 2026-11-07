Белоруссия рассмотрит возможность обращения в CAS из-за недопуска на ЧМ

Президент ФХБ Александр Богданович отметил противоречивость позиций международной федерации. Он указал, что IIHF объясняет недопуск белорусских команд необходимостью сохранить структуру и планирование турниров, при этом в отношении сборных России говорит о необходимости исполнить решение CAS, что также потребует изменений в составе участников. Но аналогичный подход к Белоруссии не применяется, отметил он.