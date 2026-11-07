Белоруссия рассмотрит возможность обращения в CAS из-за недопуска на ЧМ
Федерация хоккея Беларуси (ФХБ) намерена оспорить решение Международной федерации хоккея на льду (IIHF) о недопуске национальных сборных к чемпионатам мира 2027 года. 7 ноября Совет IIHF повторно отказал взрослой и молодежной командам Белоруссии в участии в турнирах, несмотря на ранее удовлетворенную апелляцию ФХБ дисциплинарной коллегией.
В июле 2026 года Совет IIHF принял решение об отстранении белорусских сборных, но в конце октября дисциплинарная коллегия IIHF признала недостаточными доводы о безопасности и отменила это постановление. Тем не менее, новое решение Совета IIHF вновь исключает белорусские команды из турниров, изменив лишь обоснование.
Президент ФХБ Александр Богданович отметил противоречивость позиций международной федерации. Он указал, что IIHF объясняет недопуск белорусских команд необходимостью сохранить структуру и планирование турниров, при этом в отношении сборных России говорит о необходимости исполнить решение CAS, что также потребует изменений в составе участников. Но аналогичный подход к Белоруссии не применяется, отметил он.
Белорусская федерация уверена, что до чемпионата мира, который пройдет в мае 2027 года в Германии, осталось достаточно времени, чтобы разрешить организационные вопросы. ФХБ заявила о намерении защищать права белорусского хоккея и вскоре определит правовые шаги, включая возможность обращения в Спортивный арбитражный суд (CAS).