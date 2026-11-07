Минобороны РФ сообщило о запуске ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк
Воздушно-космические силы России успешно запустили ракету-носитель «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Она доставит на орбиту космический аппарат в интересах Минобороны России. Об этом сообщила пресс-служба министерства.
«Союз-2.1б» — российская трехступенчатая ракета-носитель среднего класса. От версии «Союз-2.1а» она отличается более современным и энергоэффективным двигателем третьей ступени. Ракета используется для выведения космических аппаратов на околоземные орбиты и отлетные траектории.