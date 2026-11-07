Добыча нефти в Ираке превысила 5 млн баррелей в сутки
Ирак добывает более 5 млн баррелей нефти в сутки, заявил иракский министр нефти Басим Мухаммед Худейр. Он отметил, что страна добивается увеличения своей квоты на добычу в ОПЕК.
Министр добавил, что иракские власти продолжают соблюдать установленный ОПЕКом лимит на ежедневный экспорт в 4,33 млн баррелей. «Существует различие между производственными мощностями Ирака и его экспортными возможностями; при этом страна по-прежнему придерживается экспортных ограничений, установленных ОПЕК»,— заявил господин Басим Мухаммед Худейр (цитата по INA).
По словам иракского министра, страна ведет с ОПЕК диалог о повышении экспортного лимита. Руководство просит организацию учитывать «особые обстоятельства Ирака и вызовы, с которыми страна сталкивалась на протяжении последних пяти десятилетий».