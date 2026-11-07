Московское «Динамо» победило «Факел» и вышло в лидеры РПЛ
В матче 14-го тура Российской премьер-лиги московское «Динамо» одержало волевую победу над воронежским «Факелом» со счетом 2:1. Игра прошла на стадионе «Факел» в Воронеже.
Счет был открыт уже на третьей минуте, когда Даниил Фомин из «Динамо» реализовал момент и вывел гостей вперед. Вячеслав Якимов из «Факела» сравнял счет на 12-й минуте после ошибки обороны москвичей. В дальнейшей части первого тайма «Динамо» осталось вдесятером: Артур Гомес получил вторую желтую карточку и покинул поле на 42-й минуте.
На 72-й минуте у «Факела» аналогично удалили Дарко Тодоровича за второе предупреждение, после чего обе команды снова остались с равным числом игроков на поле. На 78-й минуте нападающий «Факела» Беляйди Пуси не попал в пустые ворота.
В компенсированное ко второму тайму время нападающий «Динамо» Константин Тюкавин, отметившийся головой под навес, принес москвичам победу. Это позволило бело-голубым набрать 31 очко и подняться на первое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», имея в активе шесть очков, остался на 16-й, последней строчке.