Московское «Динамо» победило «Факел» и вышло в лидеры РПЛ

Счет был открыт уже на третьей минуте, когда Даниил Фомин из «Динамо» реализовал момент и вывел гостей вперед. Вячеслав Якимов из «Факела» сравнял счет на 12-й минуте после ошибки обороны москвичей. В дальнейшей части первого тайма «Динамо» осталось вдесятером: Артур Гомес получил вторую желтую карточку и покинул поле на 42-й минуте.