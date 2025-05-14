Отравление детей в Чувашии и китайские подрядчики для «Ярпарка» в Казани

Следственное управление СКР по Чувашской Республике возбудило уголовное дело по факту массового заболевания учащихся гимназии №8 в городе Шумерля.Вечером 13 мая в медицинские учреждения обратились несколько учеников с признаками острой кишечной инфекции. Один ребенок был госпитализирован, остальные проходят амбулаторное лечение.

Китайская государственная корпорация PowerChina рассматривается как потенциальный генподрядчик строительства многофункционального комплекса «Ярпарк» на берегу Казанки. Проект «Ярпарк» включает в себя застройку площадью свыше 300 тыс. кв. м в районе улицы Сибгата Хакима. В его состав войдут гостиница, апартаменты, офисный центр, торговый молл с выставочными и конгресс-площадками, а также благоустроенная набережная.

Мэр Казани Ильсур Метшин заявил, что в городе не внедрены льготные транспортные карты для студентов из-за ограниченного объема бюджетных средств, остающихся в распоряжении муниципалитета. Ильсур Метшин отметил, что из ежегодно собираемых в Казани 350 млрд руб. налогов в распоряжении города остается только около 50 млрд руб. По его словам, такая бюджетная конструкция делает невозможным финансирование дополнительной льготы на проезд для студентов.

В Татарстане 32% школьных учителей работают с повышенной нагрузкой — более 1,5 ставки, 5,5% из них работают на две и более ставки. Одновременно с этим уровень оплаты труда в Казани остается одним из самых высоких за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В 2024 году средняя зарплата педагогов в школах города составила 75,9 тыс. руб.

Следственный отдел СКР по Калининскому району города Чебоксары возбудил уголовное дело против треш-блогерши после заявления главы лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Уголовное дело возбудили по ч.1 статьи 135 УК РФ («Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста»).

Университет Иннополис и AIRI на полях KazanForum подписали соглашение о создании совместной научной лаборатории мультимодального генеративного ИИ.

В Мензелинском районе Татарстана планируют изымут земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м для реконструкции моста через реку Ашпалинка.Участок необходим для проведения работ на мосту, расположенном на региональной автодороге «М-7 — Волга — Новая Александровка — Тулубаево» на 5-м километре трассы.

В апреле 2025 года банки выдали жителям Татарстана 31,5 тыс. кредитных карт с общим лимитом 3,82 млрд руб., в Чувашии — 8,9 тыс. карт на сумму 1,05 млрд руб. По сравнению с мартом количество и объемы выдач в обоих регионах уменьшились.

В промышленной зоне Альметьевска на три месяца приостановили работу газораспределительного узла, который использовался пятью предприятиями. Суд признал деятельность объекта незаконной из-за отсутствия у эксплуатирующей компании нужных документов и лицензий.

Дарья Сайфиева